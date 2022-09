Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU va organiza joi o reuniune de urgenta pentru a dezbate situația centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie, pe care Kievul si Moscova se acuza reciproc ca au bombardat-o, au anuntat surse diplomatice, transmite miercuri seara AFP. O sursa apropiata presedintiei Consiliului…

- Bursa de la New York a incheiat in scadere marți, afectata de sectorul semiconductorilor și al tehnologiei, investitorii luand poziții inainte de publicarea cifrelor pe inflație din SUA de miercuri, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a incheiat vineri cea mai buna luna a anului pe o nota pozitiva, susținuta de rezultate care au depașit așteptarile pesimiste și de convingerea ca Fed nu va fi prea severa in limitarea economiei și a inflației, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a incheiat joi cea mai proasta perioada de șase luni din 1970 incoace, fara prea multa consolare din cauza inflației ridicate și persistente din SUA, incurajand Fed sa continue sa majoreze dobanzile, potrivit AFP.

- Banca centrala a Rusiei considera ca exista spatiu pentru o noua reducere a dobanzilor si ca acestea vor scadea pe masura ce inflatia va incetini, a declarat miercuri guvernatoarea Elvira Nabiullina, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Bursa de la New York a incheiat in creștere joi, dupa o cursa in rollercoaster, in condițiile in care președintele Fed a avut o noua audiere in Congres, aratandu-și din nou determinarea de a lupta impotriva inflației, potrivit AFP.

- De la inceputul ”operatiunii militare speciale”, in Ucraina, pe 24 februarie 2022, Statele Unite si Uniunea Europeana si-au inmultit masurile punitive pentru a izola Rusia, vizandu-i sistemul bancar, averile conducatorilor sau industria. Recunoscand anumite dificultati, in special in problema inflatiei…

- Bursa de la New York a incheiat in scadere puternica joi, speriata de perspectiva ca marșul forțat al bancilor centrale, in frunte cu Fed, ar putea diminua avantul unei economii care da deja semne de slabiciune, potrivit AFP.