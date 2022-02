Stiri pe aceeasi tema

- Bursa japoneza a inchis sedinta de marti in scadere cu 0,79%, din cauza tensiunilor geopolitice, transmite Kyodo. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 26.865,19 puncte, in scadere cu 214,40 puncte comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, conform Agerpres.…

- Teama de o iminenta invazie rusa a Ucrainei a afectat vineri Bursa de Valori din New York, deja febrila și cautand o direcție dupa inflația record și veștile venite dinspre Fed privind creșterea dobanzii cheie, scrie AFP.

- Vineri, principalii indicatori bursieri Nasdaq și Dow Jones de la Wall Street au terminat in puternica scadere. Declarația americana privind posibilitatea reala a unei invazii ruse in Ucraina a avut, dupa cum se vede, un impact imediat la Bursa din New York, in special asupra prețului petrolului. Investitorii…

- Bursa japoneza a inchis sedinta de miercuri in crestere cu 1,68%, dupa ce companiile nipone au raportat castiguri trimestriale ridicate, transmite Kyodo. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 27.533,60 puncte, in crestere cu 455,12 puncte comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea…

- Bursa japoneza a inchis sedinta de marti in crestere cu 0,28%, dupa ce companiile nipone au raportat castiguri trimestriale ridicate, transmite Kyodo. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 27.078,48 puncte, in crestere cu 76,50 puncte comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea…

- Bursa japoneza a inchis sedinta de luni in crestere cu 1,07%, dupa ce companiile nipone au raportat castiguri trimestriale ridicate, transmite Kyodo. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 27.001,98 puncte, in crestere cu 284,64 puncte comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea…

- Brandul universal de costume de lux pentru barbați este oficial primul din moda italiana care a fost listat la Bursa de Valori din New York, cea mai faimoasa din lume. Casa de imbracaminte fondata in Trivero, Piemont, in 1910, va intra pe piața printr-o „combinație de afaceri” cu Spac, acronim pentru…

- Bursa de la New York a încheiat joi în roșu, cu o scadere severa a indecelui Nasdaq și a acțiunilor din sectorul tehnologiei, piața fiind afectata de deciziile Bancii Centrale în fața inflației, scrie AFP.Dow Jones a scazut cu 0,08%, pâna la 35.897,64 puncte.Nasdaq, dominat…