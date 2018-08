Stiri pe aceeasi tema

- Nokia va livra T-Mobile US echipamente de retea 5G in valoare de 3,5 miliarde de dolari, au anuntat cele doua companii. Este cel mai valoros acord in domeniul tehnologiei 5G la nivel mondial si o dovada concreta a noului ciclu de imbunatatire retelelor wireless, transmite agenția Reuters, preluata de …

- Romania a avut un deficit la bugetul general consolidat de 14,96 miliarde lei, adica 1,61% din produsul intern brut, in primele 6 luni ale anului 2018, in aceeași perioada a anului trecut se inregistrase un deficit de 6,29 miliarde lei, adica 0,77 din PIB, conform datelor publicate Ministerul Finanțelor…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat azi o farsa mediatica pe care a numit-o "bilant dupa 6 luni de guvernare", afirma europarlamentarul Siegfried Muresan. Potrivit acestuia, Dancila s-a grabit sa prezinte o propaganda electorala pe post de bilant in avans, cu 6 zile inainte de implinirea…

- Datoria la nivel global a atins un nou record in primul semestru al anului 2018, de 247 de mii de miliarde de dolari, cea mai mare parte a acesteia aparținandu-i sectorului ne-financiar, se arata in datele unui raport conceput de Institute of International Finance (IIF), relateaza mediafax.Datoria…

- Iata o intrebare incitanta si cutremuratoare: Potrivit teoriei general acceptate privind criza financiara din 2007-2009, bancile centrale ne-au salvat din infernul creat de lacomia Wall Street-ului. Desi nu e nicio indoiala ca ne-au salvat,...

- Datoria mondiala a atins un nivel record de 247.000 de miliarde de dolari in primul trimestru din 2018, in crestere cu 11,1% fata de perioada similara din 2017, conform unei analize publicate de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar, transmite…

- Box office-ul nord-american a depasit, gratie mai multor lungmetraje cu supereroi, cifra de 6 miliarde de dolari in timp record, potrivit Screen Daily (news.ro).Anul acesta, pana pe 26 iunie cifra incasarilor o depasea cu 8% pe cea inregistrata in aceeasi perioada a anului trecut. Filmele…

- Cresterea este una foarte mare fata de perioada 2016-2020, cand au fost cedate pentru 726,5 milioane de euro pe an. Grupul spaniol Mediapro este marele castigator al licitatiei, obtinand principalele pachete, iar Canal +, care a transmis meciuri din 1984, marele perdant, neobtinand niciun…