Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la New York a incheiat vineri in scadere, paralizata de incertitudinea legata de criza din Ucraina, dar și de inflație și de normalizarea monetara a Bancii Centrale Americane (Fed), potrivit AFP.

- Bursa japoneza a inchis sedinta de marti in scadere cu 0,79%, din cauza tensiunilor geopolitice, transmite Kyodo. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 26.865,19 puncte, in scadere cu 214,40 puncte comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, conform Agerpres.…

- Teama de o iminenta invazie rusa a Ucrainei a afectat vineri Bursa de Valori din New York, deja febrila și cautand o direcție dupa inflația record și veștile venite dinspre Fed privind creșterea dobanzii cheie, scrie AFP.

- Vineri, principalii indicatori bursieri Nasdaq și Dow Jones de la Wall Street au terminat in puternica scadere. Declarația americana privind posibilitatea reala a unei invazii ruse in Ucraina a avut, dupa cum se vede, un impact imediat la Bursa din New York, in special asupra prețului petrolului. Investitorii…

- Rusia a recomandat miercuri Regatului Unit sa renunte la retorica sa cu privire la sanctiuni atunci cand ministrii sai de externe si apararii se vor deplasa la Moscova pentru discutii pe fondul tensiunilor legate de Ucraina, altfel, exista marea probabilitate ca intalnirile celor doi in capitala…

- ”Fie ca lumina si sustinerea celor care cred si actioneaza, chiar si impotriva curentului, in favoarea intalnirii si dialogului si care nu lasa metastazele unui conflict cangrenat, sa se raspandeasca in Ucraina”, a declarat Suveranul Pontif in traditionalul sau mesaj de Craciun, in fata unor credinciosi…

- Brandul universal de costume de lux pentru barbați este oficial primul din moda italiana care a fost listat la Bursa de Valori din New York, cea mai faimoasa din lume. Casa de imbracaminte fondata in Trivero, Piemont, in 1910, va intra pe piața printr-o „combinație de afaceri” cu Spac, acronim pentru…

- Bursa de la New York a încheiat joi în roșu, cu o scadere severa a indecelui Nasdaq și a acțiunilor din sectorul tehnologiei, piața fiind afectata de deciziile Bancii Centrale în fața inflației, scrie AFP.Dow Jones a scazut cu 0,08%, pâna la 35.897,64 puncte.Nasdaq, dominat…