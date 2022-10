Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la New York a inchis marți in creștere pentru a doua zi consecutiv, in urma unor rezultate corporative peste așteptari, dar optimismul a pierdut din avant in a doua jumatate a ședinței, scrie AFP.

- Bursa de la New York a incheiat in creștere puternica pentru a doua zi consecutiva, susținuta de scaderea randamentelor obligațiunilor, in timp ce interesul reinnoit al lui Elon Musk pentru Twitter a animat ședința, scrie AFP.

- Bursa de la New York a incheiat din nou in scadere luni, deranjata in continuare de creșterea inexorabila a dobanzilor și de consecințele acesteia asupra economiei, fara niciun sprijin la orizont, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a incheiat luni in creștere și și-a menținut impulsul tehnic, alimentat de speranțele privind o incetinire a inflației din SUA, inainte de publicarea marți a unui indicator cheie, scrie AFP.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a „sunat” marți, de la distanța, clopoțelul de deschidere la bursa de la New York. Zelenski a aparut pe un ecran video in spatele platformei de unde, in mod tradițional, se trage clopotul de deschidere. Traderii s-au exprimat zgomotos, in timp ce pe un banner…

- Principalii indici de pe Wall Street au deschis in creștere marți (6 septembrie), dupa ce președintele ucrainean Volodomir Zelenski a sunat clopoțelul de deschidere la Bursa de Valori din New York. Zelenski a dat startul la tranzacționare de la distanța de la o masa rotunda cu directori de top de la…

- Bursa de la New York a incheiat in scadere vineri, speriata de vestea ca Rusia va stopa exportul de gaze in Europa, ceea ce sporește temerile legate de o escaladare a crizei energetice și de o recesiune pe Batranul Continent, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a incheiat in scadere marți, afectata de sectorul semiconductorilor și al tehnologiei, investitorii luand poziții inainte de publicarea cifrelor pe inflație din SUA de miercuri, potrivit AFP.