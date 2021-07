Stiri pe aceeasi tema

- Un desen intitulat “Capul unui urs” (Head of a Bear) de Leonardo da Vinci s-a vandut la o licitație din Londra pentru o suma record de 8,8 milioane de lire sterline (12,1 milioane de dolari), potrivit BBC . Masurand doar 7x7cm, Head of a Bear are mai mult de 500 de ani. Desenul a fost creat folosind…

- Elon Musk a laudat pe Twitter un citat al președintelui chinez Xi Jinping postat cu ocazia centenarului Partidului Comunist Chinez, CEO-ul Tesla și SpaceX afirmând ca prosperitatea economica a Chinei este cu adevarat „uimitoare”, relateaza Insider.Musk a raspuns unei postari…

- Hotelul a fost inaugurat in capitala economica a Chinei, Shanghai, și are 128 de etaje. Principalele atracții ale hotelului sunt restaurantul de la nivelul 120 și piscina de la etajul 88, care ofera o priveliște spectaculoasa și unica in Shanghai. In total, are 165 de camere cu ornamente de lux, cu…

- Canada a denuntat marti la ONU, in numele a aproximativ 40 de tari, situatia drepturilor omului in regiunea chineza Xinjiang si in Hong Kong, in timp ce Beijingul a replicat cerand o ancheta privind violarile drepturilor indigenilor canadieni, relateaza France Presse. Declaratia comuna asupra Chinei,…

- Grupul G7, al celor mai industrializate sapte state, a convenit duminica, in ultima zi a summitului din Cornwall, sudul Angliei, asupra unei abordari mai dure in relatia cu China. In pasajul respectiv al declaratiei finale, țarile din G7 se angajeaza sa combata practicile comerciale incorecte ale Chinei,…

- Bitcoin s-a prabușit cu 30% intr-o singura zi, dupa ce China a avertizat investitorii asupra lipsei de valoare a criptomonedelor. Bitcoin și alte monede digitale au suferit o scadere considerabila dupa ce Banca Populara a Chinei a anunțat ca instituțiile financiare nu pot folosi criptomonedele ca forma…

- Bursa din New York a închis miercuri mixt, Dow Jones atingând un nou record, în timp ce Nasdaq, dominat de acțiunile pe tehnologie, a scazut pentru a doua zi consecutiv, potrivit AFP.Dow Jones a crescut cu 0,29% pâna la 34.230,34 puncte, un nou maxim.Nasdaq, cu…

- Marile puteri ale G7 s-au declarat miercuri „foarte îngrijorate” de „atitudinea iresponsabila și destabilizatoare” a Rusiei, în special în Ucraina, și au cerut Chinei sa respecte drepturile omului și libertațile fundamentale în Xinjiang și Hong Kong, potrivit…