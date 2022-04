Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de vineri cu evolutii mixte, din cauza tensiunilor geopolitice, transmite Reuters. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu 0,02%, ajungand la valoarea de 34.702,39 puncte, in scadere cu 5,55 puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea…

- Bursa de Valori din New York a incheiat o sesiune agitata in scadere, trimițand indicele S&P 500, cel mai reprezentativ pentru piața americana, in zona de corecție, pe masura ce tensiunile au escaladat in Ucraina, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a incheiat vineri in scadere, paralizata de incertitudinea legata de criza din Ucraina, dar și de inflație și de normalizarea monetara a Bancii Centrale Americane (Fed), potrivit AFP.

- Bursa japoneza a inchis sedinta de marti in scadere cu 0,79%, din cauza tensiunilor geopolitice, transmite Kyodo. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 26.865,19 puncte, in scadere cu 214,40 puncte comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, conform Agerpres.…

- Teama de o iminenta invazie rusa a Ucrainei a afectat vineri Bursa de Valori din New York, deja febrila și cautand o direcție dupa inflația record și veștile venite dinspre Fed privind creșterea dobanzii cheie, scrie AFP.

- Bursa japoneza a inchis sedinta de marti in crestere cu 0,28%, dupa ce companiile nipone au raportat castiguri trimestriale ridicate, transmite Kyodo. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 27.078,48 puncte, in crestere cu 76,50 puncte comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea…

- Bursa japoneza a inchis sedinta de luni in crestere cu 1,07%, dupa ce companiile nipone au raportat castiguri trimestriale ridicate, transmite Kyodo. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 27.001,98 puncte, in crestere cu 284,64 puncte comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea…

- Bursa japoneza a inchis sedinta de vineri in scadere cu 1,28%, pe fondul temerilor privind cresterea numarului de cazuri de COVID-19 in Japonia, transmite Kyodo. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 28.124,28 puncte, in scadere cu 364,85 puncte comparativ cu valoarea inregistrata…