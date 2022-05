Stiri pe aceeasi tema

- Prețul petrolului a crescut vineri și era pe cale sa inregistreze o creștere saptamanala, susținut de perspectiva unei piețe restranse din cauza creșterii consumului de benzina in Statele Unite in timpul verii, dar și de posibilitatea unei interdicții a U

- Intr-o adunare generala extraordinara desfasurata luni, 96,26% dintre actionarii prezenti care si-au exprimat votul au votat in favoarea retragerii certificatelor americane de depozit ale Didi de la NYSE, a spus compania. Din cele 1,2 miliarde de actiuni in circulatie la 28 aprilie a acestui an, membrii…

- MedLife (simbol bursier M), singurul furnizor de servicii medicale private listate la Bursa de Valori a raportat un profit net consolidat de 32 mil. lei pentru T1/2022 si si afaceri de 431 mil. lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Bursa de la New York a incheiat mixt vineri, Dow Jones reușind la limita sa incheie in ușoara creștere, in timp ce sectorul tehnologic a ramas afectat de inasprirea monetara a Fed, potrivit AFP.

- Bursa din New York a incheiat miercuri in scadere, ingrijorata de intențiile bancii centrale americane (Federal Reserve, Fed), care a confirmat ca ia in considerare accelerarea majorarilor dobanzilor pentru a combate inflația, potrivit AFP.

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de vineri cu evolutii mixte, din cauza tensiunilor geopolitice, transmite Reuters. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu 0,02%, ajungand la valoarea de 34.702,39 puncte, in scadere cu 5,55 puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea…

- Indicele principal al Bursei de la Moscova a inregistrat joi o crestere de doua cifre, odata cu reluarea partiala a tranzactiilor cu actiuni dupa cea mai lunga perioada de inchidere din istoria moderna a Rusiei, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Bursa de Valori din New York a incheiat o saptamana buna de tranzacționare, condusa de un val de achiziții dupa luni de turbulențe și in ciuda lipsei de certitudine fața de conflictul din Ucraina, potrivit AFP.