Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la New York a incheiat in creștere joi, dupa o cursa in rollercoaster, in condițiile in care președintele Fed a avut o noua audiere in Congres, aratandu-și din nou determinarea de a lupta impotriva inflației, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a incheiat vineri mixt, nereușind sa obțina o revenire dupa scaderea de joi, din cauza lipsei de convingere a investitorilor și a unei piețe facute și mai volatile de factori tehnici, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a incheiat in scadere puternica joi, speriata de perspectiva ca marșul forțat al bancilor centrale, in frunte cu Fed, ar putea diminua avantul unei economii care da deja semne de slabiciune, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a incheiat in scadere puternica luni, de teama ca inflația ar putea impinge banca centrala americana (Fed) sa stranga și mai mult șuruburile, in condițiile in care la orizont se profileaza o incetinire economica sau chiar o recesiune, potrivit AFP.

- ​Bursa de la New York a incheiat vineri saptamana in creștere pentru prima data in ultimele doua luni, susținuta in ajunul weekendului prelungit de Memorial Day de un indicator de inflație american liniștitor, potrivit AFP.

- Bitcoin, cea mai importanta moneda digitala din lume dupa valoarea de piata, a scazut luni cu 5%, pana la 32.860,91 dolari pe unitate, potrivit datelor de la Coindesk. Bitcoin a atins un minim al tranzactiilor de 32.650,02 dolari pe unitate, cel mai redus nivel din iulie 2021. Moneda virtuala a fost…

- Bursa de la New York a incheiat mixt vineri, Dow Jones reușind la limita sa incheie in ușoara creștere, in timp ce sectorul tehnologic a ramas afectat de inasprirea monetara a Fed, potrivit AFP.

- Bursa din New York a incheiat miercuri in scadere, ingrijorata de intențiile bancii centrale americane (Federal Reserve, Fed), care a confirmat ca ia in considerare accelerarea majorarilor dobanzilor pentru a combate inflația, potrivit AFP.