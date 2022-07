Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la New York a terminat in creștere vineri, inspirata de o serie de indicatori macroeconomici buni și liniștita de noile comentarii ale unui membru al bancii centrale americane (Fed) privind urmatoarea majorare a dobanzii, potrivit AFP.

- Wall Street incheie pe roșu cel mai prost semestru din 1970 incoace. Experții se tem ca recesiune e inevitabila, dupa ce bursa de la New York s-a prabușit. Cei mai importanți indicatori au infruntat scaderi la bursa. Dow Jones a cedat 0,82%, ajungand la 30.775,43 puncte. Nasdaq, puternic ancorat in…

- Bursa de la New York a incheiat joi cea mai proasta perioada de șase luni din 1970 incoace, fara prea multa consolare din cauza inflației ridicate și persistente din SUA, incurajand Fed sa continue sa majoreze dobanzile, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a incheiat in creștere joi, dupa o cursa in rollercoaster, in condițiile in care președintele Fed a avut o noua audiere in Congres, aratandu-și din nou determinarea de a lupta impotriva inflației, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a incheiat vineri mixt, nereușind sa obțina o revenire dupa scaderea de joi, din cauza lipsei de convingere a investitorilor și a unei piețe facute și mai volatile de factori tehnici, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a incheiat in scadere puternica joi, speriata de perspectiva ca marșul forțat al bancilor centrale, in frunte cu Fed, ar putea diminua avantul unei economii care da deja semne de slabiciune, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a incheiat in scadere puternica luni, de teama ca inflația ar putea impinge banca centrala americana (Fed) sa stranga și mai mult șuruburile, in condițiile in care la orizont se profileaza o incetinire economica sau chiar o recesiune, potrivit AFP.

- ​Bursa de la New York a incheiat vineri saptamana in creștere pentru prima data in ultimele doua luni, susținuta in ajunul weekendului prelungit de Memorial Day de un indicator de inflație american liniștitor, potrivit AFP.