Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la New York a incheiat luni in creștere și și-a menținut impulsul tehnic, alimentat de speranțele privind o incetinire a inflației din SUA, inainte de publicarea marți a unui indicator cheie, scrie AFP.

- Principalii indici de pe Wall Street au deschis in creștere marți (6 septembrie), dupa ce președintele ucrainean Volodomir Zelenski a sunat clopoțelul de deschidere la Bursa de Valori din New York. Zelenski a dat startul la tranzacționare de la distanța de la o masa rotunda cu directori de top de la…

- Bursa de la New York a incheiat in scadere vineri, speriata de vestea ca Rusia va stopa exportul de gaze in Europa, ceea ce sporește temerile legate de o escaladare a crizei energetice și de o recesiune pe Batranul Continent, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a incheiat in scadere marți, afectata de sectorul semiconductorilor și al tehnologiei, investitorii luand poziții inainte de publicarea cifrelor pe inflație din SUA de miercuri, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a incheiat vineri cea mai buna luna a anului pe o nota pozitiva, susținuta de rezultate care au depașit așteptarile pesimiste și de convingerea ca Fed nu va fi prea severa in limitarea economiei și a inflației, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a terminat in creștere vineri, inspirata de o serie de indicatori macroeconomici buni și liniștita de noile comentarii ale unui membru al bancii centrale americane (Fed) privind urmatoarea majorare a dobanzii, potrivit AFP.

- Wall Street incheie pe roșu cel mai prost semestru din 1970 incoace. Experții se tem ca recesiune e inevitabila, dupa ce bursa de la New York s-a prabușit. Cei mai importanți indicatori au infruntat scaderi la bursa. Dow Jones a cedat 0,82%, ajungand la 30.775,43 puncte. Nasdaq, puternic ancorat in…

- Bursa de la New York a incheiat joi cea mai proasta perioada de șase luni din 1970 incoace, fara prea multa consolare din cauza inflației ridicate și persistente din SUA, incurajand Fed sa continue sa majoreze dobanzile, potrivit AFP.