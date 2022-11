Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la New York a incheiat in creștere susținuta vineri, speranțele privind o schimbare de politica a bancii centrale americane (Fed) compensand rezultatele slabe din sectorul tehnologic, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a incheiat joi pe o nota mixta, Nasdaq suferind din cauza zilei negre a Meta (Facebook), in timp ce Dow Jones a ieșit in evidența datorita acțiunilor mai puțin sensibile la situația economica, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a inchis miercuri in scadere roșu, recuperand teren la finalul unei ședințe negative, din cauza creșterii ratelor obligațiunilor și dupa revenirea puternica de la inceputul saptamanii, scrie AFP.

- Bursa de la New York a incheiat in creștere puternica pentru a doua zi consecutiva, susținuta de scaderea randamentelor obligațiunilor, in timp ce interesul reinnoit al lui Elon Musk pentru Twitter a animat ședința, scrie AFP.

- Bursa de la New York a incheiat din nou in scadere luni, deranjata in continuare de creșterea inexorabila a dobanzilor și de consecințele acesteia asupra economiei, fara niciun sprijin la orizont, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a incheiat luni in creștere și și-a menținut impulsul tehnic, alimentat de speranțele privind o incetinire a inflației din SUA, inainte de publicarea marți a unui indicator cheie, scrie AFP.

- Bursa de la New York a incheiat in scadere vineri, speriata de vestea ca Rusia va stopa exportul de gaze in Europa, ceea ce sporește temerile legate de o escaladare a crizei energetice și de o recesiune pe Batranul Continent, potrivit AFP.

- Cele mai mari scaderi au fost inregistrate de actiunile companiilor de calatorii si agrementi, componenta acestora coborand cu 3,9%, urmate de titlurilor din sectorul resurselor de baza, cu un declin de 3,8%. Nemultumirile investitorilor au predominat inca de vineri, dupa remarcile din partea presedintelui…