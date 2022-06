Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la New York a incheiat in scadere puternica luni, de teama ca inflația ar putea impinge banca centrala americana (Fed) sa stranga și mai mult șuruburile, in condițiile in care la orizont se profileaza o incetinire economica sau chiar o recesiune, potrivit AFP.

- ​Bursa de la New York a incheiat vineri saptamana in creștere pentru prima data in ultimele doua luni, susținuta in ajunul weekendului prelungit de Memorial Day de un indicator de inflație american liniștitor, potrivit AFP.

- Artista spaniola Cristina Iglesias, cunoscuta pentru instalatiile sale spectaculoase, revine la Londra cu o intarziere de doi ani din cauza pandemiei, inainte de a expune la New York, luna viitoare, informeaza luni AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cazurile erau inregistrate la un copil de 10 ani și altul de 8 luni.Ca urmare a acestor diagnostice, in Romania nu a fost depistat, pana in prezent, niciun caz de hepatita severa de cauza necunoscuta. „Cele doua cazuri suspecte de imbolnavire cu virus hepatitic de cauza necunoscuta ale unor copii de…

- Bursa de la New York a incheiat mixt vineri, Dow Jones reușind la limita sa incheie in ușoara creștere, in timp ce sectorul tehnologic a ramas afectat de inasprirea monetara a Fed, potrivit AFP.

- Bursa din New York a incheiat miercuri in scadere, ingrijorata de intențiile bancii centrale americane (Federal Reserve, Fed), care a confirmat ca ia in considerare accelerarea majorarilor dobanzilor pentru a combate inflația, potrivit AFP.

- Guvernul a adoptat miercuri o ordonanța de urgența care prevede pedepse cu inchisoarea pentru cei care incendiaza sau ingroapa deșeuri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de vineri cu evolutii mixte, din cauza tensiunilor geopolitice, transmite Reuters. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu 0,02%, ajungand la valoarea de 34.702,39 puncte, in scadere cu 5,55 puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea…