- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a „sunat” marți, de la distanța, clopoțelul de deschidere la bursa de la New York. Zelenski a aparut pe un ecran video in spatele platformei de unde, in mod tradițional, se trage clopotul de deschidere. Traderii s-au exprimat zgomotos, in timp ce pe un banner…

- Bursa de la New York a incheiat in scadere marți, afectata de sectorul semiconductorilor și al tehnologiei, investitorii luand poziții inainte de publicarea cifrelor pe inflație din SUA de miercuri, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a incheiat vineri cea mai buna luna a anului pe o nota pozitiva, susținuta de rezultate care au depașit așteptarile pesimiste și de convingerea ca Fed nu va fi prea severa in limitarea economiei și a inflației, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a terminat in creștere vineri, inspirata de o serie de indicatori macroeconomici buni și liniștita de noile comentarii ale unui membru al bancii centrale americane (Fed) privind urmatoarea majorare a dobanzii, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a incheiat joi cea mai proasta perioada de șase luni din 1970 incoace, fara prea multa consolare din cauza inflației ridicate și persistente din SUA, incurajand Fed sa continue sa majoreze dobanzile, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a incheiat in creștere joi, dupa o cursa in rollercoaster, in condițiile in care președintele Fed a avut o noua audiere in Congres, aratandu-și din nou determinarea de a lupta impotriva inflației, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a incheiat vineri mixt, nereușind sa obțina o revenire dupa scaderea de joi, din cauza lipsei de convingere a investitorilor și a unei piețe facute și mai volatile de factori tehnici, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a incheiat in scadere puternica joi, speriata de perspectiva ca marșul forțat al bancilor centrale, in frunte cu Fed, ar putea diminua avantul unei economii care da deja semne de slabiciune, potrivit AFP.