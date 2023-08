Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Biden a reacționat miercuri dupa decizia Fitch de a priva Statele Unite de prețiosul sau rating AAA, agenția de rating invocand, printre alte probleme economice, și consecința deceniilor de deteriorare a guvernarii intre republicani și democrați, potrivit AFP.

- Bursa americana a produs marți, prima zi a lunii august, scaderi de 0,3% pentru S&P500 și Nasdaq, cu o contracție de 2,4% pentru Tesla și de 0,4% pentru Apple. Potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB Romania, o investigație a autoritaților americane ar putea duce la rechemarea…

- Fitch, una dintre cele trei mari agentii independente care evalueaza solvabilitatea, a retrogradat ratingul de la AAA la AA+. Fitch a transmis ca a observat o “deteriorare constanta” a guvernantei in ultimii 20 de ani. Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a calificat retrogradarea drept “arbitrara”.…

- Politia din capitala Germaniei a transmis in cursul noptii un avertisment ca un pradator mare, probabil o leoaica, ar fi in libertate in suburbiile sudice ale Berlinului, informeaza joi DPA, potrivit Agerpres. CITESTE SI Evolutii financiar-bancare si bursiere: Bursa de pe Wall Street a inchis sedinta…

- New York legifereaza protectia juridica a medicilor care faciliteaza avorturi oriunde in SUA. Legislativul statului american New York a adoptat marti o lege pentru protectia juridica a medicilor care prescriu si trimit medicatie pentru avorturi in alte state, unde avortul este interzis, informeaza…

- Comisia Europeana cere Google sa vanda o parte din serviciile sale de publicitate. Comisia Europeana a cerut Google sa vanda o parte din serviciile sale de publicitate pentru a asigura concurenta in sectorul publicitatii online, extrem de profitabil, transmite DPA. CITESTE SI Evolutii financiar-bancare…

- Ministerul Economiei din Germania estimeaza o redresare moderata a PIB-ului in 2023. Ministerul Economiei din Germania a anuntat miercuri ca se asteapta la o redresare moderata a PIB-ului pe parcursul anului, citand atenuarea presiunilor pe piata globala a energiei si asteptata revenire a economiei…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in partea de nord-est a Statelor Unite ale Americii (Marile Lacuri, New York, Washington DC, Baltimore, North Carolina, South Carolina) ca autoritațile locale au emis un cod roșu, pana…