Stiri pe aceeasi tema

- Refacerea relatiei transatlantice va fi prima prioritate a UE, iar Statele Unite ar trebui sa retraga tarifele legate de Airbus, ca o masura de crestere a increderii, a declarat Dombrovskis. ”Desigur, daca Statele Unite nu isi vor retrage tarifele nu vom avea incotro decat sa introducem tarife proprii”,…

- „Haideți sa nu ne panicam”, declara Wolfgang Ischinger, fostul ambasador german la Washington, adaugând ca „nu vine sfârșitul lumii, precum sugereaza unii oameni”, relateaza Politico.Ischinger organizeaza Conferința de Securitate de la München, locul…

- Elon Musk a dat lovitura in plina pandemie. Vanzarile Tesla au depasit estimarile in trimestrul trei din 2020 Livrarile Tesla in trimestrul trei din 2020 au depasit estimarile analistilor de pe Wall Street, datorita cererii mai ridicate pentru sedanul Model 3, si a redresarii cererii pe plan global…

- Donald Trump s-a infectat cu coronavirus, potrivit unui mesaj postat pe Twitter. In urma cu nici jumatate de an, președintele minimaliza gravitatea epidemiei de COVID-19, negand ce spuneau experții mondiali in sanatate, ba chiar s-a opus multa vreme purtarii maștilor faciale.In luna martie, cand coronavirusul…

- Toti cei trei indici majori ai bursei din New York au inchis in teritoriu negativ. ”Dezbaterea din aceasta seara are potentialul sa influenteze pietele, fiind improbabil ca investitorii sa isi asume pozitii importante in avans. In prezent, pietele sunt influentare in mod clar de evenimentele de la Washington,…

- Televiziunea americana conservatoare Fox News și-a prezentat primul sondaj național asupra intenției de vot la alegerile prezidențiale ce vor avea loc în Statele Unite anul acesta, cotându-l pe democratul Joe Biden cu un avans de 5 puncte în fața președintelui republican Donald Trump,…

- Principalii indici bursieri de pe Wall Street, New York, au inchis in scadere joi, 3 septembrie. Tendinta negativa se mentine si dupa deschiderea bursei de vineri dimineata. Joi, Dow Jones a scazut cu 2,78% la 28,292.73 puncte, iar indicele S&P 500 a inregistrat o depreciere de 3,51%, la 3,344.06…

- Wall Street, bursa de la New York, cea mai mare la nivel mondial in functie de valoarea de piata a companiilor listate, inregistreaza scaderi abrupte la putin timp de la sedinta de tranzactionare de joi, declin determinat in mare parte de actiunile din tehnologie, anunța MEDIAFAX.La ora 18:00…