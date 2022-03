Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori din New York a incheiat luni o sesiune mixta, cantarind impactul sancțiunilor financiare occidentale severe care cad asupra Rusiei, menite sa duca la incetarea focului in Ucraina, potrivit AFP.

- Bursa de Valori de la Moscova nu se va deschide luni, a anuntat Banca Centrala a Rusiei, dupa ce moneda tarii s-a prabusit in urma sanctiunilor occidentale, potrivit CNN. „Din cauza situatiei actuale, Banca Rusiei a decis sa nu deschida astazi o sectiune a pietei bursiere, o sectiune a pietei derivatelor…

- Bursa de Valori din New York a incheiat o sesiune agitata in scadere, trimițand indicele S&P 500, cel mai reprezentativ pentru piața americana, in zona de corecție, pe masura ce tensiunile au escaladat in Ucraina, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a incheiat vineri in scadere, paralizata de incertitudinea legata de criza din Ucraina, dar și de inflație și de normalizarea monetara a Bancii Centrale Americane (Fed), potrivit AFP.

- Teama de o iminenta invazie rusa a Ucrainei a afectat vineri Bursa de Valori din New York, deja febrila și cautand o direcție dupa inflația record și veștile venite dinspre Fed privind creșterea dobanzii cheie, scrie AFP.

- Vineri, principalii indicatori bursieri Nasdaq și Dow Jones de la Wall Street au terminat in puternica scadere. Declarația americana privind posibilitatea reala a unei invazii ruse in Ucraina a avut, dupa cum se vede, un impact imediat la Bursa din New York, in special asupra prețului petrolului. Investitorii…

- Creșterea tensiunilor dintre Ucraina și Rusia la care s-a adaugat cererea facuta Statelor Unite de catre Kremlin ca NATO sa se retraga din Romania și Bulgaria nu a afectat evoluția leului, in timp ce Bursa de Valori de la București a cunoscut ieșiri importante. Saptamana trecuta, cursul euro/leu a crescut…

- Brandul universal de costume de lux pentru barbați este oficial primul din moda italiana care a fost listat la Bursa de Valori din New York, cea mai faimoasa din lume. Casa de imbracaminte fondata in Trivero, Piemont, in 1910, va intra pe piața printr-o „combinație de afaceri” cu Spac, acronim pentru…