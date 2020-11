Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei 14.50 GMT, indicele Dow Jones Industrial Average afisa o crestere de 4,37- pana la 29.561,67 puncte cu doar 10 puncte sub recordul istoric atins la mijlocul lunii februarie. Indicele S&P 500 inregistra o crestere de 3,72- pana la 3.640 puncte, cu 60 puncte sub recordul de la inceputul…

- Bursele europene au avut luni caștiguri importante, in urma victoriei proiectate a lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din SUA și a știrii pozitive despre vaccinul anti-COVID, venita de la Pfizer, relateaza CNBC.

- Caștigarea prezidențialelor americane de catre democratul Joe Biden a avut ca efect reducerea cererii de moneda americana cat și ieșirile de capital speculativ. Monedele de la marginea zonei euro au profitat de situație și s-au apreciat. Cea mai consistenta scadere a avut-o cea poloneza, media ei coborand…

- Primul vaccin impotriva coronavirusului poate preveni ca peste 90% dintre oameni sa ia Covid-19, arata o analiza preliminara. Dezvoltatorii – Pfizer și BioNTech – au descris-o ca fiind „o zi minunata pentru știința și umanitate”, precizeaza BBC. Vaccinul lor a fost testat pe 43.500 de persoane din șase…

- Preturile petrolului scad din nou sub 40 de dolari pe baril, din cauza pandemiei de coronavirus si a alegerilor din SUA Preturile petrolului au scazut vineri sub 40 de dolari pe baril, din cauza cresterii numarului cazurilor de coronavirus la nivel mondial si a intarzierii rezultatelor alegerilor prezidentiale…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut si in luna octombrie, pentru a cincea luna consecutiv, recuperand in totalitate socul provocat de pandemia de coronavirus, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters.FAO…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a inregistrat a patra crestere consecutiva in septembrie 2020, conform ultimului raport lunar de la FAO (Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura) (vezi graficul). Cresterea lunara a fost de 2,1%, dupa un avans similar in luna…

- „Este puțin probabil sa avem un raspuns clar la intrebarea daca un vaccin este sigur și eficient pana la alegeri”, a spus Fauci, in cadrul unei conferințe de cercetare in medicina. Acesta spune ca e ingrijorat ca pandemia de coronavirus perturba eforturile de a preveni și alte boli fiindca oamenii…