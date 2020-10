Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile erau in crestere inainte de anuntul presedintelui, dar au trecut pe scadere dupa comentariile facute de Trump pe Twitter. Titlurile au atins un minim al sedintei dupa tweet-ul presedintelui, indicele S&P 500 coborand cu peste 2% de la maximul atins in timpul tranzactiilor. ”Mare parte din…

- Șeful de cabinet de la Casa Alba, Mark Meadows a dezvaluit ca starea de sanatate a lui Trump a fost vineri mult mai rea decât au recunoscut oficialii guvernamentali, adaugând ca doctorii au recomandat președintelui sa mearga la spital dupa ce au vazut ca are febra și nivelul de oxigen din…

- Acțiunile europene scad luni, pe fondul acuzațiilor aduse bancilor in scandalul FinCEN, dar și al efectelor pandemiei asupra economiei, relateaza CNBC. Bancile au scazut cu 4,5%, informeaza Mediafax.Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 2% in primele ore de tranzacționare, bancile inregistrand…

- Seful de cabinet Casei Albe, Mark Meadows, sustine ca sunt sanse foarte mari ca un vaccin impotriva Covid-19 sa fie gata pana la sfarsitul lunii octombrie. Doctorul Anthony Fauci, expertul epidemiolog-sef de la Casa Alba, il contrazice.

- Actiunile de pe Wall Street au scazut puternic marti, trase in jos de titlurile companiilor de tehnologie care au impins Nasdaq Composite in teritoriul de corecție, in timp ce S&P 500 a inregistrat cea mai slaba evolutie pe parcursul a trei zile din ultimele luni. Actiunile producatorului de…

- Seful de personal al Casei Albe, Mark Meadows, a spus ca Trump si-a exprimat ingrijorarea referitoare la votul prin coresponenta, atunci cand a facut referire la amanarea scrutinului. "Vom organiza alegerile pe 3 noiembrie, iar presedintele va castiga", a afirmat Meadows la emisiunea "Face the Nation"…

- "Avem un plan complet", a spus Mnuchin la "Fox News Sunday". ”Administratia [Trump] si republicanii din Senat sunt pe aceeasi pagina in totalitate”, a adaugat el. Mnuchin a spus ca spera ca membrii Congresului sa colaboreze intr-o maniera bipartizana pentru a aproba propunerea republicana, care este…

- Autor: Stelian ȚURLEA Titlul origina al acestui roman, thriller istoric, este „A 14-a colonie”. Precizam acest lucru pentru a nu fi confundat cu romanul cu același titlu aparut anii trecutți la Editura Nemira, un science-fiction semnat de John Scalzi. Este cel de al 11-lea roman din seria cartilor…