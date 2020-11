Stiri pe aceeasi tema

- Twitter a anuntat joi o crestere sub asteptarile analistilor a numarului de utilizatori in trimestrul al treilea si ca anticipeaza o crestere a cheltuielilor in actualul trimestru, informatii care au dus la scaderea actiunilor companiei cu 13%, dupa inchiderea bursei din New York, transmite Reuters,…

- Actiunile de pe Wall Street au scazut puternic miercuri, iar indicele Dow Jones a atins cel mai redus nivel de la sfarsitul lunii iulie, in conditiile cresterii numarului cazurilor de Covid-19 la nivel global si a ingrijorarii investitorilor legata de posibilitatea unor alegeri prezidentiale americane…

- SUA si China trebuie sa pastreze masuri solide de stimulare pentru a ajuta la o redresare rapida a economiei in urma pandemiei de coronavirus (COVID-19), a afirmat joi directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, transmite Reuters potrivit Agerpres. O redresare mai…

- Actiunile de pe Wall Street au incheiat tranzactiile de marti in scadere, dupa trei sedinte de cresteri, investitorii marcand profiturile inainte de prima dezbatere pentru alegerile prezidentiale din SUA, transmite Reuters.Toti cei trei indici majori ai bursei din New York au inchis in teritoriu…

- Tesla s-a confruntat cu realitatea bursiera dupa evenimentul „Battery Day”, pe care analiștii de pe Wall Street l-au judecat prin omisiunile sale și prin termenele de livrare neclare. Investitorii se așteptau la doua mari anunțuri de la directorul executiv Elon Musk: dezvoltarea unei baterii „de milioane…

- Actiunile Apple, Microsoft si Amazon.com, cele mai mari companii listate la bursa americana in functie de capitalizare, au urcat fiecare cu cel putin 3%. Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 1,6%, S&P 500 cu 2,01% si Nasdaq Composite cu 2,71%. Cresterile procentuale marcheaza cea mai buna…

- Indicele S&P 500 a incheiat tranzactiile de marti la un nivel record, recuperand pierderile uriase provocate de pandemia de coronavirus, in cea mai dramatica redresare din istoria indicelui, transmite Reuters.Citește și: STUDIU in SUA: s-a aflat in ce ordine apar simptomele de coronavirus…

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de miercuri in crestere, pe fondul asteptarilor investitorilor privind noi masuri de stimulare a economiei in SUA, transmite Reuters. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,83%, ajungand la valoarea de 27.917,12 puncte, in crestere cu 230,21…