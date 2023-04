Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina „va continua lupta pentru independenta”, a declarat duminica comandantul sef al armatei ucrainene Valeri Zalujnii, la un an dupa descoperirea cadavrelor civililor in orasul Bucea, o suburbie a Kievului, dupa retragerea Rusiei din regiune, noteaza AFP.„Continuam lupta pentru independenta patriei…

- Incurajata de Serghei Aksenov, șeful politic al Crimeei, și condusa militar de Konstantin Pikalov, aceasta organizație de mercenari ofera un salariu de 2.400 de euro și pamant in Crimeea sau Abhazia, potrivit La Razon . Evgheni Prigojin, șeful grupului Wagner, alcatuit in principal din mercenari ruși,…

- Evgheni Prigojin, șeful și fondatorul grupului rus de mercenari Wagner, a anunțat sambata, 17 martie, ca intenționeaza sa recruteze aproximativ 30.000 de noi luptatori pana la jumatatea lunii mai a acestui an, relateaza CNN și Reuters . Prigojin a mai afirmat ca organizația sa paramilitara recruteaza…

- De cateva saptamani, inregistrari video ale unor militari ruși aflați in situații tragice pe frontul ucrainean se succed pe situl ”Telegram” și in presa independenta din Rusia, preluate și de postul francez de televiziune BFMTV. Acești soldați, ”carora le lipsește absolut tot” și care cred ca iși vor…

- Zaluzhnyi a declarat ca Rusia efectueaza zilnic aproximativ 50 de atacuri in Donețk. "Lupte violente continua in zona Vuhledar și Maryinka", a declarat Zaluzhnyi intr-un mesaj pe Telegram dupa o convorbire cu generalul american Mark Milley, citat de Reuters, anunța Mediafax. "Ne menținem apararea. In…

- Șeful administrației din Republica Buriatia, Alexei Tsidenov, și-a cumparat un covor de lana cu chipul lui dictatorului Putin. Exponatul „unic” a fost prezentat in cadrul unui targ ruso-mongol din Ulan-Ude. Potrivit publicației Байкал-Daily , oficialul a beneficiat de o reducere generoasa. „Vladimir…

- Vizita in SUA a premierului japonez, Fumio Kishida, in SUA nu a trecut neobservata la Kremlin. Dmitri Medvedev, fostul presedinte al Rusiei și actual vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, spune ca Fumio Kishida „ar trebui sa-si faca seppuku” in fața miniștrilor sai, deoarece…

- Prim-ministrul Japoniei, Fumio Kishida, „a tradat memoria sutelor de mii de victime ale bombardamentelor americane asupra oraselor Hiroshima si Nagasaki” si din acest motiv „ar trebuie sa-si faca harakiri”, a declarat fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului de…