- Informațiile acestei zile, ii pune fața-in-fața pe Evgheni Prigojin și Vladimir Putin, mai ales dupa anunțul facut de șeful grupului Wagner. Aceleași informații spn ca Putin are zilele numarate in Rusia, cerand armatei sale sa iasa pe strazi. Actuala situație, una fara precedent, ar putea sa intoarca…

- Șeful grupului de mercenari Wagner din Rusia a promis sa „mearga pana la capat” pentru a rasturna conducerea militara a Rusiei, la cateva ore dupa ce Kremlinul l-a acuzat de „rebeliune armata”. Evgheni Prigojin a declarat ca luptatorii sai Wagner au trecut granița din Ucraina in Rusia, intrand in orașul…

- Tancuri si vehicule blindate ocupa pozitii in orasul rusesc Rostov, in timp ce disputa dintre armata si mercenarii Wagner ameninta sa degenereze in lupte. Videoclipurile postate pe social media arata soldati in uniforma, puternic inarmati, in jurul cladirilor guvernamentale. Nu este clar daca sunt luptatori…

- VIDEO: Expoziție dedicata armatei romane, cuceritoarea Daciei, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Echipamente de lupta Spațiile expoziționale de la Sala Unirii din Alba Iulia gazduiesc expoziția impresionanta denumita ”Armata romana cuceritoarea Daciei. Organizare, echipamente, tehnici de…

- Putin obliga mercenarii sa semneze contract cu Armata, altfel nu vor primi munitie. Wagner refuza. Evgheni Prigojin, finantator al companiei militare private Wagner (PMC), spune ca luptatorii grupului isi vor pastra „independenta". Putin obliga mercenarii sa semneze contract cu Armata, altfel nu vor…

- Barajul Nova Kahovka din parțile controlate de Rusia din regiunea Herson din sudul Ucrainei a fost distrus, iar teritoriul din jurul sau este inundat, intr-un incident pe care armata ucraineana il pune pe seama forțelor ruse pe care le acuza ca au aruncat intenționat in aer barajul, potrivit CNN.De…

- Danemarca va dona Ucrainei echipamente militare și sprijin financiar in valoare de 1,7 miliarde de coroane daneze (250 de milioane de dolari), a declarat marți, 2 mai, ministrul Apararii din aceasta țara nordica, Troels Lund Poulsen, relateaza Reuters . De asemenea, ministrul a mai declarat ca Danemarca…

- Fortele armate ucrainene au respins circa 50 de atacuri ale invadatorilor rusi din cinci directii diferite in ultimele 24 de ore in Donbas (zona miniera din estul Ucrainei), provocand inamicului ”pierderi grele”, a indicat Statul Major General ucrainean in buletinul sau informativ de marti, citat DPA…