WADA reduce sancţiunile pentru sportivii testaţi pozitiv la droguri recreaţionale Sportivii depistati pozitiv la droguri recreationale vor primi suspendari mai mici începând din 2021, dupa ce Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA) a decis sa usureze sanctiunile pentru utilizarea acestor substante, informeaza L'Equipe.

În acest moment, un sportiv testat pozitiv la astfel de droguri poate fi suspendat pâna la doi ani, în functie de circumstante, o sanctiune pe care AMA o va reduce de anul viitor, dupa modificarile pe care le-a adus Codului sau mondial antidoping.

Astfel, un control pozitiv "în afara cadrului unei competitii"'… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii de la Olympique Lyon, intre care se afla si portarul Ciprian Tatarusanu, au fost testati pentru coronavirus, potrivit news.ro.Jucatorii de la OL au reluat antrenamentele luni, dupa o vacanta din perioada 4 iulie - 12 iulie. L'Equipe noteaza ca toti jucatorii au respectat recomandarile…

- Cinci jucatori ai echipei Steaua Rosie Belgrad au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, a anuntat, luni, campioana Serbiei, potrivit news.ro.Marko Gobeljici, Njegos Petrovici, Dusan Jovancici si Marko Konatar nu s-au simtit bine inaintea ultimei partide din campionat disputata impotriva formatiei…

- Ministerul de Externe anunța ca 85 de romani de la o ferma din Germania au fost diagnosticați pozitiv cu noul coronavirus.”Potrivit datelor obținute de catre oficiul consular de la angajator, au fost testați toți angajații fermei, iar dintre aceștia 85 cetațeni romani au fost testați pozitiv in perioada…

- Mai mulți angajați din cadrul Agenției Servicii Publice (ASP) au fost infectați cu noul coronavirus. Conform surselor Știri.md, unii angajați, care au comunicat cu persoane diagnosticate cu COVID-19 din cadrul instituției, nu au fost plasați in carantina. "Mai mulți angajați ai Agenției Servicii Publice…

- Doi jucatori de baseball si un fotbalist au fost testati pozitiv cu coronavirus in Japonia, informeaza L’Equipe, anunța news.ro.Echipa Yomuiri Giants, care se pregatea pemtru un meci din presezon cu Seibu Lions, inaintea startului campionatului de baseball, la 19 iunie, a anuntat ca doi dintre…

- Meciul Karpati Lvov – Mariupol, programat duminica, in campionatul Ucrainei, a fost amanat dupa ce jucatori si membri ai stafului echipei gazda au fost testati pozitiv cu coronavirus, relateaza L’Equipe, potrivit news.ro.Citește și: Anunț oficial! Ce se intampla cu cardurile de sanatate…

- Aproape jumatate dintre srilankezii aflați in spațiile de la Garoafa au fost duși in centrul de carantina de la Galaciuc dupa ce au fost testați pozitiv pentru Covid 19. Masura a fost luata de autoritațile sanitare dupa ce DSP Vrancea a recomandat „izolarea in spital a cazurilor confirmate cu forma…

- Doi jucatori ai clubului Dynamo Dresden din Bundesliga 2 au intrat in carantina. Dresden nu va putea juca saptamana viitoare cand competitiile din Germania ar fi trebuit sa se reia, daca va ramane doua...