WADA a anulat simpozionul din luna martie de la Lausanne din cauza coronavirusului Agentia Mondiala Anti-Doping a anuntat anularea simpozionului sau anual prevazut la Lausanne in luna martie, dupa ce Elvetia, in tentativa de a bloca raspandirea epidemiei de coronavirus, a interzis marile evenimente pe teritoriul sau, relateaza AFP. Intr-un comunicat al presedintelui Witold Banka, WADA a anuntat cu dezamagire ca va renunta la simpozionul sau anual destinat profesionistilor in lupa contra dopajului (17-18 martie): ''Este o decizie dificila avand in vedere ca evenimentul atrage peste 1.000 de participanti din toata lumea in fiecare an, dar era necesara masura pentru asigurarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Federatia de Fotbal din Elvetia a anuntat, pe pagina sa de Twitter, ca toate meciurile din prima si a doua liga vor fi amanate, pentru a preveni raspandirea infecțiilor cu noul coronavirus. Autoritatile...

- Elvetia a decis vineri sa interzica cel putin pana la 15 martie orice eveniment public sau privat la care ar participa mai mult de 1.000 de persoane, din cauza epidemiei cu noul coronavirus care a contaminat noua persoane pe teritoriul sau, scrie AFP.

- Dupa mai multe zile pline de incertitudini cu privire la desfașurarea ediției din acest an a Salonului Auto de la Geneva, autoritațile locale au luat in cele din urma o decizie finala. Consiliul Federal s-a reunit vineri intr-o ședința extraordinara ca urmare a extinderii epidemiei de coronavirus și…

- Maine, la ora 17:30, trebuia sa aiba loc un concert organizat de Corul „Pastorala“, in parteneriat cu elevii si profesorii de la Colegiul National „Alexandru Ioan Cuza“ Focsani. Evenimentul urma sa se desfașoare in sala mare de spectacole a Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia“ din Piata Unirii. Concertul…

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Cantareața are mii de fani in toata țara, dar și in afara. De foarte multe ori este invitata peste granițe sa incante romanii care s-au stabilit acolo. Citește și: CORONAVIRUS in Italia. Artist roman, marturie din infern: ”E panica…

- Epidemia de coronavirus ii sperie si pe cei care au dat bani grei pentru o vacanta in China. Potrivit operatorilor de turism din tara noastra, aproape toate persoanele care au facut rezervari pentru aceasta destinatie, le-au anulat.

- Congresul Mondial al Telefoniei Mobile (MWC), cea mai mare reuniune anuala a industriei telecomunicatiilor, a fost anulat dupa ce mai multi expozanti si-au anulat participarea ca urmare a ingrijorarilor provocate de epidemia de coronavirus, transmite agenția Reuters, citata de

- Mai multe universitați din Europa, Australia sau Statele Unite și-au suspendat sau anulat programele de studii peste hotare in China, pe fondul temerilor privind raspandirea coronavirusului, informeaza site-ul agenției AP, potrivit MEDIAFAX.In Statele Unite, suspendarea sau anularea programelor…