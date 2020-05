Wabi_Sabi lansează „Signorina Molto Bella” Inspirat de cultura tradiționala japoneza, fashion și iubire, Wabi_Sabi este un nou duo de producers din Europa de Est. Cu un simț foarte dezvoltat de a descoperi frumusețea in imperfecțiune, Wabi_Sabi imbina teme electronice cu diferite elemente artistice. „Signorina Molto Bella” este prima piesa lansata de catre proiect care prezinta conceptul duo-ului, aducand vibe-uri pozitive și un feeling cool ce se transpune in muzica. Single-ul vine cu un refren super catchy și cu un videoclip bold, filmat pe strazile pline de viața ale Italiei. In estetica tradiționala japoneza, wabi-sabi este viziunea… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un viticultor din Italia a avut nevoie disperata de oameni dinRomania, așa ca a inchiriat un avion privat ca sa ii aduca lamunca, in pline restricții de circulație din cauzacoronavirusului. Nu este vorba despre orice fel de muncitori, ci deopt femei calificate pentru munca la vie, relateaza Digi24.Italianul…

- Katy Perry nu inceteaza sa isi surprinda fanii. Dupa ce a anuntat ca este insarcinata, artista incepe un nou capitol muzical prin melodia „Daisies”, pentru care a filmat si un videoclip boem, in care o putem vedea pe Katy in toata splendoarea noului rol. Katy va interpreta piesa „Daisies” pentru prima…

- Scandalul raportarii reale a deceselor din cauza COVID continua in Europa. Este și cazul Italiei, unde numarul bolnavilor de coronavirus nu este nici pe departe cel declarat. Numarul real al persoanele infectate cu noul coronavirus in Italia este de 10-20 de ori mai mare decat cel al cazurilor confirmate,…

- Jurnalistul Costi Rogozanu și un profesor de economie la o universitate din Marea Britanie, Daniela Gabor, lanseaza o critica dura in ziarul The Guardian la adresa modului in care sunt tratați muncitorii sezonieri care pleaca in aceste zile in Germania, Italia sau Marea Britanie.“In multe feluri, taietorii…

- The Parakit, “Budgie” in limba daneza, este un duo format din cantarețul și compozitorul Mickael Miro și DJ-ul și producatorul Lil Moses. In 2016, au cunoscut prima oara succesul pe scena electro cu primul lor single, “Save Me”, care a reușit sa ajunga pe primele locuri in topurile din Rusia. Apoi au…

- Vita de Vie lanseaza astazi, 18 martie, la ora 18:00, in cadrul unui eveniment desfasurat cu usile inchise si transmis live pe pagina de Facebook, single-ul 84-85 Muzica nu moare niciodata. “Stati acasa si venim noi la voi, live, pe Facebook. Lustruiti-va castile sau stergeti de praf boxele, dam totul…

- Ministerul Afacerilor Externe, inclusiv prin misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din Slovenia, Austria si Ungaria, a continuat impreuna cu Ministerul Transporturilor demersurile in favoarea transporturilor romanesti de marfuri blocate in Europa. Urmare acestor demersuri, transportatorii…

- Numarul total al cazurilor de infectii din Italia, tara cea mai afectata de virus din Europa, a ajuns la 2.036, in crestere de la un numar de 1.694 de cazuri inregistrat duminica. Seful agentiei a declarat ca dintre persoanele infectati initial, 149 s-au vindecat. Contagiunea a iesit la iveala in urma…