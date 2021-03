VW mizează pe livrări, venituri și profit în creștere în 2021 Volkswagen se așteapta ca livrarile, veniturile și marjele de profit sa revina puternic in acest an, pe masura ce pandemia de coronavirus se diminueaza, dupa ce profitul aproape s-a injumatațit in 2020, care deși a fost mai bun decat se aștepta inițial producatorul auto german, a fost, totuși, marcat de pandemie. Numarul 2 mondial la mașini vandute dupa Toyota, Volkswagen cheltuie zeci de miliarde de euro pentru a se reinventa ca lider pe piața vehiculelor electrice, unde Tesla e deocamdata lider. „Anul trecut, Grupul Volkswagen a reușit sa limiteze efectele pandemiei asupra afacerii și sa puna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

