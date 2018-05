Stiri pe aceeasi tema

- Jaguar a anunțat lansarea noilor versiuni XE și XF 300 Sport. Cele doua modele pot fi comandate cu un motor de 2.0 litri care produce 300 de cai putere și 400 Nm. In cazul lui XF 300 Sport, clienții au la dispoziție și un diesel V6 care produce tot 300 CP.

- Mazda ne-a invitat in Portugalia pentru a cunoaște noul motor Skyactiv-X. Motorul pe benzina folosește un sistem de aprindere prin compresie, așa cum se intampla in cazul diesel-urilor, iar asta promite eficiența sporita și un consum redus.

- Fotocredit: BMW BMW Romania a adaugat in configuratorul de automobile și noua generație X4 , SAC-ul bavarez avand un preț de pornire de 48.850 de EURO, TVA inclus - pentru versiunea xDrive20i Standard. Dezvaluit la inceputul lunii februarie, noul BMW X4 poate fi comandat pentru inceput in Romania…

- Pentru a intelege de ce Skoda scoate complet din productie acest motor trebuie sa citesti articolul urmator : AICI! Aceasta stire la vina cateva zile dupa ce marca Skoda a renunta la motorizarile 1.4 TDI si 1.6 TDI pentru modelel sale Rapid. Inlocuitorul faimosului 1.4 TSI…

- Prima locomotiva hibrid de manevra construita in Romania a fost prezentata, joi, in cadrul unei ceremonii organizate in Gara Constanta. Locomotiva a fost realizata in cadrul unui proiect finantat de stat cu peste 3,5 milioane de lei. Locomotiva a fost construita in cadrul unui proiect…

- Volvo Cars a lansat astazi sistemul de propulsie Drive-E cu trei cilindri pentru noul model XC40. Noul sistem de propulsie reprezinta primul motor cu trei cilindri din istoria de 91 de ani a companiei.

- Nu calca prea tare pedala de accelerație Nu urca in viteza mai mult decat ai nevoie. In primul rand, trebuie sa accelerezi sustinut, in al doilea rand, e bine sa stii ca, daca accelerezi de la 0 pana la 60 km/h, vei consuma semnificativ mai mult decat daca accelerezi doar pana la 50 km/h!…

- Aproape 60% dintre soferii europeni vad un viitor pozitiv pentru motoarele pe benzina si diesel, potrivit unui nou studiu Mazda. Proiectul Mazda Driver Project, realizat impreuna cu Ipsos MORI, a chestionat 11.008 de persoane din principalele piete...