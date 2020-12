VW, Audi, Porsche si Lamborghini sunt date in judecata de catre Land Rover pentru ca au furat sistemul Terrain Response

Stiri pe aceeasi tema

- Luca de Meo, CEO-ul Grupului Renault, a anunțat recent ca exista o serie de planuri pentru transformarea Alpine intr-un brand mult mai puternic. Prima mutare a fost deja anunțata și consta in redenumirea echipei de Formula 1 Renault in Apline incepand din sezonul 2021. De asemenea, reprezentantul Grupului…

- Celebrul tuner american Hennessey a decis sa dezvolte de la zero propria super masina care apare acum sub numele de Venom F5. Din start americanii ofera pe acest Hennessey Venom F5 un motor V8 twin turbo de 6.6 litri FARA nici un sistem electronic de asistare.…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II- Csanadpalota au descoperit un autoturism marca Porsche, in valoare de 210.000 de lei (43.000 euro), cautat de autoritatile din Germania.

- Kaufland Romania este obligata de instanța sa plateasca unei cliente in varsta de 69 de ani daune morale de 25.000 de lei. Decizia este definitiva și a fost pronunțata de Curtea de Apel Oradea in data de 22 septembrie, informeaza clujust.ro, citat de G4Media. Asta dupa ce dosarul a trecut pe la trei…

- Valentin Popa, liderul sindicatului Sanitas, a anuntat ieri ca salariatii spitalului vor da in judecata conducerea unitatii spitalicesti, nemultumiti de reducerea cu 25 la suta a salariilor. Popa sustine ca in felul acesta s-a incalcat contractul col...

- Volkswagen intentioneaza sa faca din producatorul britanic de masini de lux Bentley o subsidiara a diviziei sale Audi, in incercarea de a realiza economii de scara in randul brandurilor sale premium, a anuntat publicatia germana Automobilwoche, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Bentley, care…

- Jurnalistul Victor Ciutacu (Romania TV) anunta ca l-a dat in judecata pe Ciprian Ciucu, primarul ales al Sectorului 6. Ciutacu isi anuntase intentia de a-l da in judecata pe Ciucu inca din 23 septembrie, cand liberalul l-a jignit intr-o postare pe Facebook."Am prostul obicei sa ma tin de cuvant.…

- Volkswagen si societatile sale mixte din China vor sa investeasca 15 miliarde de euro in vehicule electrice Volkswagen si trei societati mixte locale intentioneaza sa investeasca in China aproximativ 15 miliarde de euro in mobilitatea electrica, in perioada 2020 - 2024, a anuntat Stephan Wollenstein,…