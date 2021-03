VW a prezentat o primă schiță a Trinity, modelul prezentat ca revoluționar în producția auto Volkswagen ofera o prima imagine a proiectului Trinity. Sedanul electric va fi construit in Wolfsburg incepand cu 2026 și va stabili noi standarde in ceea ce privește autonomia, viteza de incarcare și digitalizarea. Numele proiectului Trinity este derivat din latinescul „trinitas” și reprezinta trinitatea. In consecința, Trinity reprezinta trei teme esențiale: o platforma electronica nou dezvoltata cu software de ultima generație, simplificarea structurii de aprovizionare și producție complet conectata și inteligenta la fabrica principala din Wolfsburg. Trinity va face posibila conducerea autonoma… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

