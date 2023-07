Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul unui autocar care transporta 32 de pasageri s-a ales cu amenda și cu permisul suspendat timp de 4 luni, dupa o manevra interzisa și periculoasa pe Autostrada A1. Politistii s-au sesizat din oficiu si au demarat verificari, dupa ce in spatiul public a aparut un material video cu soferul autocarului…

- FOTO: Un autocar cu 32 de pasageri a mers un kilometru cu spatele, pe A1, pe banda de urgența. Ce masuri au luat polițiștii Șoferul unui autocar care transporta 32 de pasageri s-a ales cu o amenda de 1.300 de lei și cu permisul suspendat timp de 4 luni, dupa ce a a facut o manevra interzisa pe Autostrada…

- Un tanar cu cetatenie turca a fost retinut, duminica, de catre politistii din Ilfov dupa ce a fost prins conducand sub influenta stupefiantelor, aparatul drugtest, indicand in cazul sau prezenta in organism a patru substante psihoactive. In plus, barbatul nu are permis de conducere. Duminica dimineata,…

- Politistii de Frontiera din Giurgiu au descoperit, intr-un camion cu varza, aproape trei miliane de tigarete de contrabanda, estimate la o valoare care depaseste 3 milioane de lei. Soferul a fost retinut pentru 24 de ore. Politia de Frontiera anunta, sambata, ca, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu,…

- Un șofer de tir roman a intrat pe autostrada pe contrasens, iar in incercarea lui de a intoarce mastodomul, a lovit parapeții. Poliția croata a intrat in alerta dupa ce pe rețelele de socializare au aparut mai multe imagini in care un șofer roman de TIR face manevre periculoase pe autostrada care leaga…

- Polițiștii l-au identificat pe șoferul din Alba, care a intors mașina pe A1 și a circulat cu viteza pe contrasens. Șoferul unui autoturism Seat, inmatriculat in județul Alba, a fost filmat și reclamat la poliție dupa ce a intors pe autostrada, in județul Sibiu. Fapta semnalata intr-un video publicat…

- Vineri se inregistreaza valori ridicate de trafic pe DN 1 Ploiesti – Brasov, pe sensul de urcare catre statiunile de pe Valea Prahovei. Se circula in coloana spre Valea Prahovei inca de la intrare in localitatea Breaza. Pentru DN 1 Bucuresti – Ploiesti – Brasov, politistii rutieri recomanda rute alternative:…

- Camera Deputatilor a adoptat un proiect prin care politistii pot beneficia de compensatie pentru chirie atunci cand locuinta inchiriata este pe o raza de 70 km de locul unde isi desfasoara activitatea. Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege pentru modificarea art. 31, alin. (1)…