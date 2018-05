Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta saluta venirea lui Nicolae Banicioiu in partidul sau si spune ca ”trompetele” lui Liviu Dragnea au primit ordin sa tipe ca sunt ”tradatori”, desi Dragnea a venit la PSD de la PD, pe vremea cand social-democrații erau la putere, in timp ce ei pleaca de la putere in opoziție pentru ca nu…

- "Am vazut ca toate «trompetele» si ventrilocii lui Dragnea au primit ordin pe unitate sa tipe despre «Tradatori» - ma amuza faptul ca Liviu Dragnea a trecut de la PD aflat in Opozitie la PSD aflat la Putere si nu e tradator / noi cei care plecam de la Putere si din singurul partid in care am fost vreodata…

- Social democratul Nicolae Banicioiu a anunțat ca iși da demisia din Partidul Social Democrat. ”Nu mai vreau sa fiu in gașca de PDL-iști conduși de Liviu Dragnea”, a declarat Banicioiu, pentru Libertatea. El a confirmat ca sunt mai mulți nemulțumiți in partid și ca este posibi sa mai plece și alții,…

- Ministrul de Interne Carmen Dan afirma, intr-o postare pe Facebook, referindu-se la cei care pleaca din PSD la partidul lui Victor Ponta, carora li se adreseaza cu formula “doamnelor si domenilor tradatori”, ca acestia intorc spatele partidului si electoratului, ceea ce reprezinta un gest lipsit de…

- Mihai Chirica, primarul Iasiului, mazilit de Liviu Dragnea din PSD si boicotat în consiliul local de fostii colegi de partid, a rabufnit împotriva lor si ameninta cu alegeri locale anticipate.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu scrie pe pagina sa de Facebook despre vizita facuta in Israel de premierul Viorica Dancila, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si ministrul de Externe Teodor Melescanu, el aratand ca le-a transmis oficialilor romani ca spera ca "va exista o sustinere…

- Ceea ce este cu adevarat amuzant, este ca scrisoarea electronita a fost trimisa și lui Victor Ponta. "Am primit și eu, ca deputat, „box message-ul” PSD - pare facut de cineva mai sarac cu duhul decat „martorul” Marian Vanghelie! (cred ca sunt plecați consultanții israelieni). Dupa ce va uitați cu…