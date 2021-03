Vuvuzele și ziarici 1. La mitingul Diasporei (10 August), a venit diaspora din Colentina și din Berceni, jandarmii au dat cu gaze, iar gladiatorii au aruncat cu borduri. Luni seara au aparut din nou gladiatorii. Dar pana sa vina spartacușii de mahala, in Piața Victoriei s-a strigat „libertate, libertate!” O libertate cam aiurea ințeleasa. Molima exista, cu molima […] The post Vuvuzele și ziarici first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

