Stiri pe aceeasi tema

- Contravențiile și infracțiunile rutiere vor fi constatate automat, prin sistemele de monitorizare video care vor impanzi intreaga Romaniei, rolul polițiștilor rutieri fiind, realmente, desființat. Guvernul a decis sa instituie Sistemul integrat de monitorizare a traficului rutier pe drumurile publice…

- In convorbirile purtate in ultimele zile cu omologii sai britanic, francez și turc, ministrul rus al Apararii, Serghei Choigu, a acuzat Kievul ca pregatește lansarea pe fronturi a unei ”arme murdare”. Volodimir Zelenski a respins categoric aceste acuzații. ”Daca Rusia spune ca Ucraina este pe cale sa…

- Evenimentul va avea loc joi 27 octombrie la Gallery Cafe, in Piața Trandafirilor nr.17. Vernisaj și lansare de album Gabriel Rusu at Sursa articolului: Vernisaj și lansare de album Gabriel Rusu Credit autor: Punctul. Source

- VUNK și Holy Molly lanseaza varianta acustica a celui mai nou single al trupei, „Felicitari, ai reușit!”, o versiune sensibila a piesei dulce-amaruie, care transmite un mesaj sarcastic unei persoane care la un moment dat a fost persoana iubita. Vocea lui Holy Molly vine ca o completare fireasca a vocii…

- Angajații Apple din Milton Keynes au fost anunțați ca nu iși pot lua concediu intre 15 septembrie 2023 și 2 decembrie 2023, precum nici la inceputul lunii ianuarie 2024. Solicitarile de concediu in aceasta perioada nu vor fi autorizate de managerii magazinelor. Deși se așteapta intotdeauna o creștere…

- AirConnect amana lansarea curselor aeriene pe piața din Romania pana in primavara anului viitor, argumentand decizia prin intarzierea livrarii celui de-al doilea avion, cat și a pregatirilor operaționale pentru zbor. „Din cauza intarzierii livrarii celui de-al doilea avion AirConnect, cat și a pregatirilor…

- Compania Tesla condusa de Elon Musk are planuri ambițioase de a utiliza mii de roboți umanoizi, cunoscuți sub numele de Tesla Bot sau Optimus, in fabricile sale, extinzandu-se in cele din urma la milioane in intreaga lume.