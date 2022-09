VUNK lansează melodia Felicitări, ai reușit! Cu o iubire ai slabit, de grame și drame, de grame și drame… VUNK lanseaza single-ul „Felicitari, ai reușit!”, o melodie cu un umor fin și, totodata, o urare dulce-amaruie care apare intr-o poveste de dragoste. “Este un cantec inspirat de refuzul sau incapațanarea multor persoane de a recunoaște sau de a accepta ca iubesc. Și asta, probabil, din teama de a nu suferi, sa nu se simta vulnerabili sau ca poate fi considerata, de fapt, o slabiciune.Este ceva ce, la un moment dat, am trait și eu, dar și mai intens am observat ulterior in cazul multor oameni. Cantecul este un mesaj ironic de felicitare… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

