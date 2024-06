Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din aceasta dupa masa, 16 județe – este vorba despre Arad, Bihor, Salaj, Cluj, Mureș, Brașov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj,... The post Cod portocaliu de vijelii pentru Arad și alte 15 județe pana marți dimineața appeared first on Special Arad · ultimele…

- Meteorologii au emis luni o avertizare Cod portocaliu de furtuni și vant pentru 16 județe din țara, valabil pana marți dimineața. Potrivit ANM, sunt vizate de Codul portocaliu județele Bihor, Salaj, Cluj, Mureș, Brașov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj, Valcea…

- CIL Blaj (U 19), CSȘ Blaj (U 17) și Pro Star Optimum (U15), jocuri externe, in 2 iunie, in etapa a doua a campionatelor FRF | Vezi adversarii campioanelor din Alba CIL Blaj (U 19), CSȘ Blaj (U 17) și Pro Star Optimum (U15), jocuri externe in etapa a doua a campionatelor FRF, duminica, 2 iunie, de la…

- Rauri din 17 județe se afla, pana vineri, sub avertizare hidrologica Cod galben. Sunt asteptate scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici si cresteri de debite, cu depasirea cotelor de atenție.Incepand de miercuri, de la ora 12.00, pana vineri la ora 10.00, va…

- Aproximativ 40 de „bijuterii” pe patru roți, unele fabricate in anii ’70, au putut fi admirate astazi, pe Pietonalul Liviu Rebreanu, la Retroparada Primaverii 2024. Pasionații de automobile vechi din Bistrița-Nasaud, dar și din alte județe din țara, și-au adus astazi „bijuteriile” in centrul istoric…

- La data de 2 aprilie 2024, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj au documentat, in trei cauze penale, activitatea infracționala a 8 persoane, cercetate pentru trafic de droguri de mare risc, in forma continuata…

- Timp de doua zile, in perioada 29 – 30 martie, județul Bistrița-Nasaud a fost gazda unui program de pregatire dedicat femeilor social democrate. „Au raspuns invitației colegele social democrate din Satu Mare, Salaj, Cluj, Bihor, Mureș, Alba, Harghita și Bistrița-Nasaud. S-au reactualizat valorile…

- Investitia in terminalul intermodal de la Decea, in comuna Miraslau din judetul Alba, a fost realizata de compania DP World cu sediul in Dubai. Pe un teren pus la dispozitie de administratia locala din Miraslau, la 10 kilometri de Aiud, aproape de nodul rutier al autostrazii A 10 Sebes – Turda si de…