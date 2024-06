Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce anul trecut Arieșul Mihai Viteazu a ratat șansa de a promova in Liga 3 de fotbal, pierzand confruntarea dubla cu Crișul Santandrei (echipa care ulterior a prins play-off-ul in Liga 3 și a terminat pe locul 4 in serie), iata ca in acest an o echipa din județul Cluj a promovat in Liga 3 de fotbal!…

- Devenita, in premiera, campioana judeteana la fotbal, CS Barcau Nusfalau a fost duminica doar un fel de „sparring partner” pentru Vulturul Mintiu Gherlii, campioana judetului Cluj. Cele doua echipe s-au intalnit in mansa tur a barajului pentru promovarea in Liga a III-a, iar formatia clujeana s-a impus…

- Sute de spectatori au fost prezenți duminica seara pe baza sportiva din Mintiu Gherlii, la meciul de baraj in vederea promovarii in liga 3, intre formația locala Vulturul 2020 și CS Barcau Nușfalau, campionana județului Salaj. Meciul a adus o ploaie de goluri: nu mai puțin de 10. Victoria a fost clara…

- Duminica, 16 iunie 2024, incepand cu ora 18, pe terenul din Mintiu Gherlii are loc prima manșa a barajului pentru promovarea in liga a III-a, dintre formația locala Vulturul 2020 și caștigatoarea campionatului ligii a IV-a a județului Salaj, Barcau Nușfalau. Se anunța un meci interesant, in ambele grupari…

- CS Barcau Nusfalau, campioana Ligii a IV-a la fotbal, va sustine duminica mansa tur a barajului pentru promovarea in Liga a III-a. Echipa pregatita de Adrian Damian va intalni, in deplasare, campioana judetului Cluj, Vulturul Mintiu Gherlii. Formatia de pe malul Barcaului a devenit in premiera campioana…

- Un nou sezon de liga a patra a ajuns la final in weekend, in fotbalul de acest nivel urmand sa se mai joace un singur meci, finala Cupei Romaniei, faza județeana. Campionatul a fost caștigat de catre cei de la Vulturul Mintiu Gherlii care vor evolua in barajul de promovare in liga a treia, contra celor…

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, de la ora 12:00, pe terenul celor de la Vulturul Mintiu Gherlii, intr-o partida ce va conta pentru ultima etapa a sezonului 2023-2024. „Vulturii” și-au asigurat deja prezența la barajul de promovare in liga a treia și vor sa profite de meciul cu Turda, pentru a…

- Județele Cluj și Salaj și-a stabilit deja echipele campioana la nivelul ligii a patra, iar la jumatatea iunie se vor juca și meciurile de baraj. Vulturul Mintiu Gherlii (Cluj) și CS Barcau Nușfalau (Salaj) sunt cele doua echipe care se vor bate pe un loc. Primul meci va avea loc pe 16 iunie (18:00)…