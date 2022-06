Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a declarat ca ”traim al treilea razboi mondial” si ca razboiul din Ucraina in urma invaziei Rusiei ”a fost poate intr-un fel provocat sau nu a fost impiedicat”, potrivit transcrierii unei conversatii pe care a avut-o in urma cu cateva zile cu zece reprezentanti ai revistelor culturale…

- Suveranul Pontif a afirmat, in cadrul unei intalniri in audienta la Biblioteca privata a Palatului Apostolic cu zece reprezentanti ai revistelor culturale europene ale Societatii lui Isus (Ordinul iezuit al Bisericii Catolice), ca „traim al treilea razboi mondial”, conform transcrierii conversatiei…

- Papa Francisc a declarat ca „traim al treilea razboi mondial” si ca razboiul din Ucraina in urma invaziei Rusiei „a fost poate intr-un fel provocat sau nu a fost impiedicat'”, potrivit transcrierii unei conversatii pe care a avut-o in urma cu cateva zile cu zece reprezentanti ai revistelor culturale…

- Decizia Rusiei de a trimite mercenari, inclusiv ceceni și sirieni, sa lupte alaturi de forțele ruse in Ucraina este „monstruoasa”, a afirmat Papa Francisc, intr-un interviu publicat marți de ziarul italian La Stampa, citat de BBC.Suveranul Pontif, care a condamnat in repetate randuri ”ororile razboiului”,…

- Biserica Ortodoxa Rusa a reacționat la declarațiile Papei Francisc, care a dezvaluit ultima conversație dintre cei doi, intr-un interviu pentru un cotidian italian. Papa a declarat ca i-a spus Patriarhului Kiril al Rusiei sa nu devina „baiatul de altar al lui Putin”. „A ales tonul greșit pentru a transmite…

- Papa Francisc spune ca Ucraina a fost „tarata intr-un conflict crud și fara sens”, iar duminica se marcheaza un „Paște al razboiului”. Papa Francisc i-a indemnat pe liderii din intreaga lume sa asculte apelul poporului pentru pace in Ucraina, duminica, ziua cand s-a marcat un „Paște al razboiului”,…

- Papa Francisc a denunțat miercuri ”masacrul de la Bucha” și a sarutat drapelul Ucrainei trimis din orașul ucrainean. Totodata a chemat alaturi de el un grup de copii veniți marți din Ucraina. ”Vesti recente din Razboiul din Ucraina (…) atesta noi atrocitati, precum masacrul de la Bucea, o cruzime tot…

- Papa Francisc a vorbit din nou despre razboiul din Ucraina. Suveranul Pontif a condamnat „noi atrocitați, precum masacrul de la Bucea”, in timp ce ținea in mana un steag ucrainean provenit din orașul de langa Kiev. Papa Francisc a criticat de mai multe ori invazia Rusiei in Ucraina și pe Vladimir Putin,…