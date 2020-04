Stiri pe aceeasi tema

- Cuplul Stegaru travserseaza din nou o perioada tensionata. Dupa ce a incercat sa ingroape securea razboiului, Veronica s-a simțit din nou tradata de soțul sau. Cei doi au mers in vizita la dansatoarea Emy, iar Vulpița a trecut intr-o clipa de la extaz la agonie.

- Schimbarea de look a Veronicai a provocat un scandal monstru. Soțul tinerei din Blagești nu a putut sa accepte sub nicio forma faptul ca aceasta și-a facut cateva tatuaje false și și-a pus o peruca. Imediat dupa emisiunea de ieri, Viorel a avut o reacție ce i-a lasat pe toți cu gura cascata.

- Un nou episod din viata Vulpitei si a lui Viorel este in plina desfasurare. Viorel este de parere ca tatal Veronicai nu-l mai vrea in familie, motiv pentru care este dispus sa vina la Bucuresti si sa-si ia fiica. De asemenea, barbatul are gand sa-l trimita pe Vio la munca, iar pe Vupli sa o tina acasa,…

- Veronica si Viorel traverseaza o perioada foarte dificila. In cuplul Stegaru exista noi tensiuni care par sa le dezbine relatia. Motivul? Viorel o ameninta pe sotia lui ca o baga in inchisoare. In urma acestora, Vulpita sustine ca isi pune capat zilelor.

- Cand credeam ca lucrurile s-au linistit in viata Veronicai si a lui Viorel, iata ca o noua furtuna se arata la orizont. Un tanar cantaret, care a vazut-o pe Veronica la Acces Direct, s-a indragostit iremediabil de sotia lui Viorel. Ba chiar i-a compus si cateva cantece, cu care spera sa o cucereasca.

- Povestea extrem de incalcita dintre Marian, Vulpita si Viorel merge mai departe, iar astazi au fost facute publice si rezultatele celui de-al doilea test poligraf facut de amantul Veronicai.

- Dis de dimineata, Viorel si Veronica au mers la Parlament. O dorinta aveau si ei, sa dea ochii cu alesii poporului. Si pentru ca sunt oameni simpli, de la tara, sotii Stegaru au vrut sa afle mai multe despre un domeniu care ii intereseaza: agricultura.

- Dupa ce Viorel a declarat ca-si iarta sotia, cei doi au hotarat sa se intoarca la Blagesti, judetul Vaslui, la casa parintilor barbatului pentru a-si lua copilul. Ajunsi acolo, socrii Veronicai au tabarat pe ei cu lovituri si cuvinte urate. In urma acestui scandal, Mara Banica nu a mai putut sa se abtina…