Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Consiliului National al Audiovizualului (CNA) si telespectatorii au criticat dur emisiunea „Acces Direct“, difuzata de Antena 1, pentru modul in care ii exploteaza pe sotii Veronica (cunoscuta drept „Vulpita“) si Viorel Stegaru, punandu-i in situatii degradante.

- Sunt momente de panica și de confuzie la platoul „Acces Direct”, dupa ce ambulanța a fost chemata de urgența, pentru a interveni in cazul Vulpiței. Veronicai i s-a facut extrem de rau, fiind nevoie de ajutorul medicilor, dar nu numai! Atunci cand a vazut cat de grava este situația, Mara Banica a lasat…

- Atunci cand li s-a nascut fiica, sotii Veronica si Viorel Stegaru au ales nasii pentru cea mica. Au avut o relatie frumoasa cu ei, pana intr-o dimineata, cand in lipsa sotului si a socrilor Veronicai, nasul ar fi incercat s-o abuzeze pe tanara mamica. Culmea, chiar in camera in care dormea fetita. Este…

- Inainte sa ajunga in club, Viorica si Viorel Stegaru au trecut pe la salonul de infrumusetare pentru ca prima vizita in club sa fie de neuitat. Au dorit o schimbare de look si s-au intalnit si cu designeri care le-au ales tinutele. Care a fost rezultatul transformarii? Ei bine, mai bine vedeti imaginile!

- Un alt proiect de hotarare adoptat miercuri vizeaza insușirea propunerii de concesiune a imobilului teren in supra ața de 4999 mp aflat in domeniul public a1 Județului Giurgiu, situat in municipiul Giurgiu, Str. București, nr. 57, inscris in CF nr. 3402/N, Nr. cad. 38293: ”CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU,…

- Ilan Laufer, fost ministru pentru Mediul de Afaceri, a anuntat, miercuri, ca a decis sa paraseasca Partidul Social Democrat, sustinand ca "'lupta' pentru reforma PSD din interior a fost omorata inca din fasa". "La fel ca multi dintre dumneavoastra, si eu imi doresc o reforma adevarata, reala…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, lanseaza un nou apel public, vineri, printr-o scrisoare deschisa, prin intermediul careia il chema pe Klaus Iohannis, la Palatul Parlamentului, "la o confruntare democratica pe care romanii o cer si o merita". "Dragi romani, dragi jurnalisti,…

- Prezenta unui urs in satul Curpen din comuna Stanesti a fost semnalata marti, la pranz, in zona actionand mai multe echipaje de la institutiile abilitate, fiind transmis populatiei un mesaj prin sistemul RO-Alert, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj,…