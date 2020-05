Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta scocrului la Acces Direct l-a deranjat crunt pe Viorel si a spus ca acest lucru a fost picatura care a umplut paharul. In toata „nebunia” asta, soțul Vulpiței considera ca lucrurile s-au stricat intre ei in momentul in care tatal Vulpiței și-a facut apariția in platoul Acces Direct . Ca atare…

- Vulpița și Viorel au fost surprinși in cateva ipostaze inedite. Cei doi soți au lasat balta certurile și au aratat ca pot face echipa buna. Unde? La curațenie. Aceștia s-au pus serios pe treaba și nu s-au lasat pana ce nu au facut luna toata casa!

- Din cauza faptului ca Viorel nu o lasa sa lanseze piesa alaturi de Raffelo, Vulpița nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi, parasind platoul ”Acces Direct”! Enervat de aceasta situație și de comportamentul pe care Viorel il afișeaza fața de soția lui, Raffelo l-a tras imediat la raspundere.

- Tensiunea intre sotii Stegaru e, parca, pe zi ce trece, tot mai mare! Faptul ca Viorel vorbeste, pe la spatele sotiei, cu alte domnisoare, o tulbura cumplit pe Veronica. Atat de tare, incat aseara, dupa emisiune, a suna la numarul de telefon la care Viorel a trimis sms-uri siropoase.

- "Vulpita", alaturi de Viorel sotul ei, au devenit invitatii de casa ai emisiunii, iar trustul media plateste o suma importanta catre cei doi într-o perioada extrem de complicata pentru foarte multi români. Conform jurnalistilor cancan.ro Vulpița ar încasa…

- "Vulpita si Viorel" sunt numele care se afla pe buzele tuturor de mai bine de doua luni! Au venit la Bucuresti, in platoul emisiunii "Acces Direct" ca sa-si spuna povestea si, de atunci, a inceput marea transformare! Sotii Stegaru sunt, astazi, printre cele mai controversate personaje din Romania.

- Aflat in Romania, pentru a arbitra la Gala “Dynamite Fighting Show” de la Arad, care a avut loc joi seara, legendarul arbitru de K1, Atsushi Onari, a postat, pe pagina lui de Facebook, o poza cu televizorul din camera de hotel, unde era difuzata emisiunea Acces Direct, cu nelipsitii, de acum, “Vulpita”…

- Seara de duminica i-a gasit pe Veronica si pe Viorel in club. De Martisor, cei doi soti, alaturi de Tzanca Uraganu au facut spectacol, dar au facut si... bani. Desi si-au promis unul altuia ca o sa fie cuminti, lucrurile nu au stat chiar asa...