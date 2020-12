Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o lunga perioada in care și-au lasat fetița in grija bunicilor, Vulpița și Viorel au mers in luna septembrie inapoi acasa, insa asta nu pentru mult timp, deoarece acum au revenit din nou la București, dar recent s-au mutat in casa lor din Buzau, unde momentan nu și-au adus copilul! Cine are grija…

- Viata la sat nu este deloc plictisitoare! Asta ne-o demonstreaza chiar sotii Stegaru, care nu contenesc sa ne uimeasca cu activitatile pe care le au zilnic. De exemplu, astazi, Veronica si Viorel au primit vizita unei vecine. Tanti Mita a avut si o propunere inedita pentru cei doi soti

- Veronica si Viorel nu stau locului nicio clipa! Cei doi soti sunt pusi pe fapte mari si vor ca gospodaria lor sa se invarta dupa soare. Asa ca, si-au gasit doi vecini de nadejde, care sa le dea o mana de ajutor.

- Sarbatoare mare in familia Stegaru! Veronica si-a serbat, ieri, ziua de nastere. Asa ca cei doi soti au petrecut frumoasa zi unul in compania celuilalt, dar au avut parte si de un invitat surpriza. Cine le-a trecut pragul casei, dar si cum a fost ziua de ieri pentru Veronica si pentru Viorel, vedeti…

- Veronica Stegaru se simte in pericol! Cunoscuta vedeta de la Acces Direct a revenit in vizorul fanilor, iar cu aceasta ocazie cei care nu o suporta i-au trimis mesaje periculoase. Tanar se teme acum pentru viața ei. Cine ii vrea raul? Veronica Stegaru a fost amenințata cu moartea! Cine ii vrea raul?…

- Scandalul din familia Stegaru se inteteste! Veronica si Viorel au rabufnit, in emisiunea de ieri si i-au adus reprosuri cu carul doamnei Ilinca. Insa, dupa emisiune, cei doi soti au dat bir cu fugitii de la confruntarea cu aceasta.

- La sfarsitul saptamanii trecute, o veste primita de la sotii Stegaru, a pus intreaga echipa Acces Direct pe ganduri. Vulpita si Viorel au fugit de acasa! Telefoanele nu au incetat sa sune, iar colegii mei au fost contactati imediat de cei doi soti. Ce s-a intamplat la Blagesti, dar si de ce s-au hotarat…

- Multora nu le vine sa creada ca peripețiile soților Stegaru chiar s-au incheiat, dar iata ca așa stau lucrurile. Veronica și Viorel s-au intors la ale lor și chiar se bucura de niște relaxare in intimitatea casei lor din Blagești. Dar cum au fost surprinși cei doi?