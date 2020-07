Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut 6 luni de cand viața Veronicai, cunoscuta drept Vulpița, s-a schimbat total! Daca pana in luna ianuarie se folosea de filtre și efecte pentru pozele de pe Facebook, acum aceasta are parte de machiaj ca starurile de la Hollywood.

- Ajunsa vedeta pe posturile naționale, “ulpița”Veronica din Blagești este una dintre cele mai controversate vedete ale momentului. Nu mulți știu, insa, ce studii are cea care ne-a facut faimos județul, nu intr-un sens pozitiv. Veronica Stegaru a facut doar opt clase și nu a mai dat evaluarea Naționala.…

- In timp ce Viorel se rasfața pe masa de masaj, Veronica pașea timid in campul muncii! Vulpița, așa cum a fost supranumita tanara din Blagești, și-a uimit admiratorii! A trecut testul la capitolul „gust estetic” și s-a descurcat de minune in prima zi la locul de munca. Cu toate acestea, ziua s-a incheiat…

- Veronica Stegaru a avut parte de o viața demna de un scenariu de film. A crescut intr-o familie foarte modesta, s-a maritat devreme ca sa scape de saracie, iar acum a ajuns cunoscuta de o țara intreaga. Ce spune tatal ei despre viața pe care o are fiica lui in capitala și ce sfat i-a dat fetei lui.

- Veronica Stegaru nu mai este de mult fata modesta de la țara! Odata ajunsa in atenția publicului, Vulpița a transformat Capitala in noua ei casa și chiar se bucura de lucruri la care nu ar fi visat niciodata in timp ce locuia la Blagești, in județul Vaslui. Chiar daca nu are loc de munca, stați liniștiți:…

- Vulpița, pe numele ei adevarat Veronica Stegaru, este tanara din Blagești care a reușit sa devina cunoscuta dupa numeroasele sale apariții la emisiunea Acces Direct. De unde vine porecla acesteia?

- Cei doi soți care fac ravagii in emisiunea „ Acces Direct ” stau de mai multe luni in Capitala, iar fetița lor, Maria, a ramas in grija bunicii din partea tatalui in satul Blagești, județul Vaslui. Astfel, micuța plange de dorul parinților sai, chiar daca soții Stegaru au trimis acasa de Paști pachete…