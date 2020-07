Stiri pe aceeasi tema

- Emily Burghelea a declarat chiar in emisiunea prezentata de Mirela Vaida ca Vulpita i s-a confesat ca ar fi agresata de Viorel. Fosta asistenta TV a acuzat echipa emisiunii ca are cunostinta de faptul ca Viorel este violent, dar ascunde acest lucru de dargul audientei. De alftel, Emily a decis sa…

- CURAJ… Emily, simpatica asistenta de la Acces Direct, a aruncat in aer aseara celebra emisiune, care face bani grei pe spatele Vulpitei și a lui Viorel, cei doi soți din Blagești. In finalul unei alte ediții, pline de maimuțarelile la care sunt supuși soții Stegaru, asistenta Emily a primit, ca de obicei,…

- Veronica și Viorel nu au niciun gand sa ingroape securea razboiului. Vulpița este in continuare foc și para pe soțul ei, dupa ce i-a aruncat hainele, și susține ca acesta o inșeala cu domnișoara care ar fi fost și acasa la Blagești, la fata ei.

- Un scandal de proportii a avut loc acasa la parintii lui Viorel. Veronica si sotul sau au decis sa mearga in satul natal, ca sa-si viziteze, fiecare dintre ei familiile, dar si fiica. Insa, ceea ce s-a intamplat dupa sosirea Veronicai, la poarta socrilor, nimeni nu avea cum sa prevesteasca.

- Veronica s-a transformat intr-o adevarata diva. Alaturi de soțul sau și de colegul sau de breasla, artistul Rafaelo, tanara din Blagești a pozat ca un adevarat model. Iata cum s-au pregatit cei trei pentru ședința foto de senzație!

- Dupa ce Vulpita si Rafaelo au lansat piesa lor, Viorel s-a transformat in cel mai mare dusman al sotiei sale! Foc si para! Asa a fost Viorel, aseara, dupa ce a ascultat cel mai nou hit al Veronicai. O mare bucurie pentru ea, o imensa suparare pentru el.

- Cei doi soți care fac ravagii in emisiunea „ Acces Direct ” stau de mai multe luni in Capitala, iar fetița lor, Maria, a ramas in grija bunicii din partea tatalui in satul Blagești, județul Vaslui. Astfel, micuța plange de dorul parinților sai, chiar daca soții Stegaru au trimis acasa de Paști pachete…

- In loc sa fie liniste si armonie, de Paste, in casa sotilor Stegaru a fost. scandal! Asta pentru ca, se pare ca, intr-una din zile, Vulpita a disparut de acasa, pret de cateva ore bune. S-a intamplat dupa ce, acuza Viorel, Veronica l-a incuiat pe el in casa si ea a zbughit-o pe usa. Lucru pe care Vulpita,…