- Toata familia Stegaru sta ca pe ace de ieri, de cand a fost facut testul de paternitate. Iar daca Veronica si Viorel sunt convinsi ca fata are in vene sangele lor, mama lui Viorel inca e in dubii. Pentru dumneaei un lucru e cert: ca isi doreste ca cea mica sa fie nepoata sa, iar ea sa o poata creste…

- Vi-l imaginati pe Viorel intr-o geaca de piele cu tinte? Dar pe Veronica intr-o rochie sofisticata cu pene de strut si paiete? Ei, bine, sotii Stegaru au mers dis-de-dimineata sa-si aleaga tinutele pentru aceasta zi speciala, dedicata iubirii.

- Chiar daca ar trebui sa sarbatoreasca impreuna, soții Stegaru nu se au prea bine cu parinții lui Viorel! In timp ce socrii spun ca iarta tot și șterg totul cu buretele, soția-vulpița ramane ferma pe poziții: nu vrea sa mai puna piciorul la Blagești, nici macar cu ocazia zilei de naștere a lui Dumitru,…

- Ca doua vedete adevarate! Asa au fost intampinati Veronica si Viorel, in Curtea de Arges. Inainte sa mearga la Pensiunea la care au fost chemati sa munceasca, dar si sa petreaca, cei doi soti au facut o scurta plimbare prin oras.

- Dupa ce i-a dansat la studio, Veronica a trecut pragul vilei de lux a lui Tanca Uraganu. Cum a incercat sotia lui Viorel sa-l impresioneze pe faimosul manelist, dar si cum s-a descurcat Veronica la toate probele va spunem in continuare.

- Tensiune maxima intre Veronica si soacra ei! Dupa ce parintii lui Viorel i-au declarat razboi nurorii, ieri, atunci cand ea a venit la poarta lor, aseara, dupa emisiunea Acces Direct, tanara mamica a mai avut parte de un... soc! Soacra a acceptat sa stea de vorba cu ea, de aceasta data, fara tata socru.…

- Dupa ce au fost aranjati de stilisti, Veronica si Viorel au fost in club! Ce s-a intamplat cand vulpita a intrat in local? Ei bine... barbatii si-au indreptat privirile asupra ei si s-au lasat fermecati de "talentul vulpitei".

- Daca ieri spunea ca vrea sa se mute la Bucuresti, sa fie dansatoarea lui Tzanca Uraganu, azi, tanara de 22 de ani tine cu dintii de Viorel. Vulpița a facut o criza de gelozie și a plans fara oprire, in platoul "Acces Direct"!