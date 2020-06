VULPIȚA l-a bătut măr pe DRAGNEA! Audiențele spun totul Audiențele postului Realitatea PLUS in intervalul difuzarii interviului din penitenciar cu Liviu Dragnea au fost modeste, televiziunea fiind pe locul șase in topul general al televiziunilor și pe trei in clasamentul canalelor de știri. In vreme ce la Dragnea se uitau 155.000 de romani, serialul Vulpița de pe Antena 1 inregistra o audiența de peste 1,3 milioane de telespectatori, potrivit paginademedia.ro . De remarcat, totuși, ca interviul cu fostul lider PSD a generat o audeința record pentru Realitatea PLUS, televiziune care a devenit aproape total irelevanta in ultima perioada. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

