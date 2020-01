Stiri pe aceeasi tema

- Soția-vulpița, tanara din Vaslui uimește pe zi ce trece. Chiar daca se considera o fata ”cuminte”, soția lui Viorel nu se mai poate opri atunci cand vine vorba despre muzica ei preferata. Aceasta a vizitat un club de manele din Capitala unde a facut furori toata noaptea.

- Aproximativ un milion de numere de telefon au fost portate pe parcursul anului 2019 pe piata telecom din Romania, cele mai multe (93%) fiind pe segmentul telefoniei mobile, unde primul loc este detinut de RCS&RDS, cu peste 337.700 de portari, reiese din statistica publicata, vineri, de Autoritatea Nationala…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a vorbit la Antena3 despre situația ingrijoratoare in care se afla Capitala in privința poluarii, subliind ca primariile sunt cele care pot controla traficul și cele care...

- Un coș de gunoi a fost aruncat in aer, dupa ce un tanar a pus o petarda in el. Incidentul s-a petrecut langa un stadion din Capitala.Din imagini, se observa ca tinerii au fost amuzați de isprava lor care i-ar fi putut costa viața.

- Doi barbati din Capitala, banuiți ca ar fi comis furturi dintr-o intreprindere din Balți, au fost retinuti de catre oamenii legii. Potrivit Procuraturii municipiului Balți, furturile au avut loc in primavara acestui an.

- Femeia a fost surprinsa dansand in discoteca pe manele, iar cel care a facut filmarea spune ca inregistrarea este facuta saptamana trecuta.Filmarea a fost postata pe Facebook, iar mai multe persoane confirma ca au vazut-o pe femeie in discoteca sambata trecuta, excluzand varianta ca imaginile sa fie…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat, vineri, ca este normal sa fie aglomerație in trafic, pentru ca Bucureștiul este construit pentru un milion de locuitori, iar cifrele neoficiale arata ca sunt peste 4 milioane de locuitori in Capitala, potrivit Mediafax.„In București…

- Eva Maruța este deja o mica vedeta in mediul virtual, in urma clipurilor postate pe contul ei personal. Replicile amuzante și atitudinea de om responsabil și corect, a starnit admirația tuturor, iar micuța are deja mulți fani. La doar 4 ani, Eva il pune la punct pe tatal ei, in mașina, pe drum spre…