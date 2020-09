Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este o zi speciala pentru soții Stegaru! Fiica celor doi a implinit astazi 3 anișori. Viorel a marcat aceasta bucurie printr-o surpriza, in direct, pentru Veronica! Vulpița a izbucnit in lacrimi!

- Vulpita si Viorel au intrat in piramida. Nu, nu au ajuns la piramidele din Egipt, inca, ci la o piramida cu totul si cu totul iesita din comun. O piramida dubla! O constructie unica in lume, o inventie brevetata a unui psiholog roman, in care sotii Stegaru s-au simtit. reintineriti.

- Discutiile din familia Stegaru nu se termina niciodata! Nici pe timpul pauzelor de publicitate! Veronica a ramas in protocol si a varsat lacrimi amare! Insa, cel mai tare o nelinistea faptul ca Viorel nu vine sa o impace.

- Dupa o noapte in care s-a framantat de mama focului dupa ce a vazut imaginile cu sotia sa, Viorel a luat atitudine. Dis de dimineata, Viorel si-a sunat armata de informatori de la Blagesti, sa afle mai multe detalii despre barbatii care apar in filmuletul cu Veronica si sa le ceara explicatii.

- Vulpita a fost invitata la Antena Stars sa cante, impreuna cu Rafaelo, cea mai recenta piesa a lor. Asa ca, Vero, ca o artista serioasa, s-a prezentat, aseara la platou Antena Stars. Insa fara Viorel!

- Veronica și Viorel sunt puși din nou pe cearta! Dupa ce ieri Vulpița și-a acuzat soțul de infidelitate, acum reproșurile vin din partea soțului sau. Barbatul din Blagești susține sus și tare ca tanara a furat!

- Veronica și Viorel nu au niciun gand sa ingroape securea razboiului. Vulpița este in continuare foc și para pe soțul ei, dupa ce i-a aruncat hainele, și susține ca acesta o inșeala cu domnișoara care ar fi fost și acasa la Blagești, la fata ei.

- Senzații tari la inalțime - de asta au avut parte Vulpița și Viorel in Mamaia, cand au ajuns la telegondola. Și pentru ca a fost weekendul premierelor, soții Stegaru nu aveau cum sa plece de la mare fara sa incerce și aceasta experiența. Asta chiar daca Veronica iși simțea inima in gat!