Stiri pe aceeasi tema

- Fanii din Ucraina și din Austria au semnat „frația berii” in Centrul Vechi din Capitala, inainte de meciul celor doua naționale, programat luni, 21 iunie, de la ora 19.00 (in direct la Pro TV), pe Arena Naționala din București. Ucraina – Austria se joaca diseara la București, in ultima runda a grupei…

- Acestarticol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier.Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.Pe cand era in pantecul mamei sale, micuțul Tudor Rotar, din București, a fost diagnosticat cu o cumplita malformație a inimii - atrezie valva…

- Vulpița a devenit mama de baiat in urma cu doar cateva saptamani, dar se pare ca nu duce tocmai o viața prea ușoara cu soacra in casa. Satenii spun ca mama lui Viorel ii face viața grea și chiar e pedepsit-o pentru a nu mai repeta greșelile din trecut.

- Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au aparut impreuna la un restaurant din București dupa zvonurile divorțului. Au ieșit in familie, alaturi de fiicele lor și s-au bucurat de vremea frumoasa de la sfarșitul de saptamana. Creatorul de moda, soția Alina Sorescu și fiicele lor, Elena Carolina și Ana Raisa,…

- Vulpița de la Acces Direct continua sa surprinda chiar și in ultimele zile cu burtica, asta deoarece peste puțin timp va deveni mama din nou. Tanara din Blagești a facut un dans de senzație pe contul sau de Instagram.

- Vulpița de la Acces Direct nu uita de experiența traita la București, iar acum chiar daca se afla acasa la Blagești, tanara e foarte activa in mediul online! Iata cum și-a surprins fanii cu o imagine de senzație.

- Au trecut mai multe luni de cand Vulpița a plecat de la Acces Direct, insa iata cu ce se ocupa acum Veronica Stegaru din Blagești. Tanara a postat o noua fotografie pe contul sau de socializare.