- Chiar daca au ingropat securea razboiului de mai mult timp, iar acum traiesc o viața fericita in noua casa, intre Veronica și Viorel par sa mai existe mici gelozii. Cel puțin asta a dat de inețeles Vulpița, dupa ce a declarat, in direct, ca este deranjata de glumele pe care soțul ei le face cu Iasmina.

- Mutați in casa noua, Veronica și Viorel nu pierd deloc timpul! Avand in vedere ca Sarbatorile de iarna bat la ușa, soții Stegaru au hotarat sa nu mai zaboveasca și sa se apuce de curațenia generala, nu singuri, ci ajutați de niște vecini. Insa in timp ce Vulpița se gospodarea, soțul ei nu a fost pus…

- In aceasta seara a fost scandal mare in platoul Acces Direct, asta pentru ca doamna Ilinca, mama lui Viorel tuna și fulgera și le spune acestora sa mearga inapoi acasa. Soții Stegaru nici nu vor sa auda! Mirela Vaida a izbucnit și i-a trimis pe cei doi sa plece la Blagești!

- La inceputul lunii septembrie, Vulpița și Viorel au plecat din București fara sa-și ia ”la revedere” de la public, insa astazi au revenit inapoi la Acces Direct, insa mai schimbați ca oricand. Veronica a izbucnit in lacrimi, insa Mirela Vaida a observat imediat și cum arata Vulpița de cand a parasit…

- La sfarsitul saptamanii trecute, o veste primita de la sotii Stegaru, a pus intreaga echipa Acces Direct pe ganduri. Vulpita si Viorel au fugit de acasa! Telefoanele nu au incetat sa sune, iar colegii mei au fost contactati imediat de cei doi soti. Ce s-a intamplat la Blagesti, dar si de ce s-au hotarat…

- Dupa ce de cateva luni au parasit Capitala și s-au intors inapoi la Blagești, Viorel și Vulpița spun din nou ”la revedere” satului natal și revin pe micile ecrane! Soții Stegaru au anunțat ca au fugit de acasa!

- Ce mai face oare Vulpița? Dupa ce ea și Viorel au plecat din București și s-au intors la Blagești, cei doi au trebuit sa invețe sa se acomodeze din nou cu viața de la țara. Dar s-au descurcat cei doi, dupa ce au „mușcat” din bucuriile din Capitala?

- Veronica si Viorel sunt foc si para! Dupa doua saptamani de iubire si pace, se pare ca cineva a tulburat linistea sotilor Stegaru. Din cauza cui a pornit scandalul, dar si ce s-a intamplat intre cei doi.