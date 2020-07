Stiri pe aceeasi tema

- Daca la socrii s-a lasat cu scandal, cu alergatura si cu plans in pumni, la parinti, Veronica a fost primita cu lacrimi in ochi si cu masa pusa. Dorul de mama sa, de tata, de fratii sai, de casa parinteasca a coplesit-o pe sotia lui Viorel, iar in momentul in care a calcat in curtea familiei, Veronica…

- De cand Rafaelo a intervenit iremediabil in relația lor, cei doi se cearta zilnic la emisiunea Acces Direct , scrie Cancan . La finalul unei emisiuni, Viorela declarat ca este hotarat sa plece la Blagești și s-o lase pe Vulpița singura in Capitala. „Vrea sa plece la gara… drum bun!”, i-a spus Veronica,…

- Dupa ce a susținut sus și tare ca pleaca la gara și se va intoarce acasa la Blagești, Viorel a demonstrat ca nu poate renunța la Veronica. Chiar daca a ținut-o puțin cu sufletul la gura, barbatul s-a intors la tanara din Blagești, fara de care nu se poate vedea in viitor!

- Veronica Stegaru nu mai este de mult fata modesta de la țara! Odata ajunsa in atenția publicului, Vulpița a transformat Capitala in noua ei casa și chiar se bucura de lucruri la care nu ar fi visat niciodata in timp ce locuia la Blagești, in județul Vaslui. Chiar daca nu are loc de munca, stați liniștiți:…

- Vulpița, pe numele ei adevarat Veronica Stegaru, este tanara din Blagești care a reușit sa devina cunoscuta dupa numeroasele sale apariții la emisiunea Acces Direct. De unde vine porecla acesteia?

- Cei doi soți care fac ravagii in emisiunea „ Acces Direct ” stau de mai multe luni in Capitala, iar fetița lor, Maria, a ramas in grija bunicii din partea tatalui in satul Blagești, județul Vaslui. Astfel, micuța plange de dorul parinților sai, chiar daca soții Stegaru au trimis acasa de Paști pachete…

- Thedora Becali și Mihai Mincu nu mai pot ascunde faptul ca vor deveni parinți, sarcina fiind cat se poate de vizibila. Cei de la CANCAN.ro au surpins-o pe fata lui Gigi Becali intr-o zona selecta din Capitala. Aceasta purta haine largi, iar sarcina este acum cat se poate de vizibila. In toamna…